Horas de inseguridad en la Ciudad con tres episodios de mucha violencia

En ninguno de los casos hubo detenidos. El primero ocurrió en Gonnet, el segundo en la zona de la Terminal y el tercero en 22 y 60. Ante la cobertura de EL DIA, se escucharon reclamos por mayor presencia policial

| Publicado en Edición Impresa

La ruleta de la inseguridad marcó la dirección de otras tres familias de La Plata. Fueron casos donde la violencia resultó la herramienta utilizada para amedrentar a las víctimas, que nunca opusieron resistencia. Igual las maltrataron, las agredieron y las dejaron presas de una situación de temor, que seguramente perdurará en el tiempo.

En uno de esos casos, los delincuentes no mostraron piedad de sacar una pistola frente a una mujer delante de sus gemelas de 4 años. En otro de golpear a un ingeniero jubilado de 87 años y en el último de atar a una familia con cables de teléfono.

No hubo detenidos. Sí mucha bronca y reclamo por mayor presencia policial.

En 17 entre 502 y 503, de Gonnet, Luis Panozzo (43) le contó a EL DIA detalles del robo que tuvo a su mujer, a dos de sus hijas y a una empleada doméstica en la línea de fuego.

“Fue a las 11 y media de la mañana. Estaba mi mujer con nuestras gemelas de 4 años y una empleada doméstica. La otra nena de 7 se salvó, porque ya la habíamos dejado en la escuela”, indicó.

Según lo que pudieron registrar cámaras de seguridad de su domicilio, los delincuentes eran tres y estaban con mochilas.

Por esa filmación también supieron que, antes de concretar el golpe, miraron el sector del garaje, donde estaba la camioneta Peugeot 5008 gris de la familia.

“Se metieron tras barretear la puerta de reja del frente de casa y luego la amenazaron a mi mujer. Los tres estaban con armas de fuego”, citó Panozzo.

También reveló que “le pedían a mi mujer pesos, dólares y oro. Y ella, en medio del gran susto que tenía, para que no se quedaran mucho tiempo y no revolvieran toda la vivienda, les entregó 100.000 pesos y 1.000 dólares”.

El hombre mencionó que esa suma de dinero formaba parte de “la plata que recibí por una camioneta que había vendido hacía muy poco. Y suerte que todavía la tenía acá, que fue clave para que no se quedaran más que 15 minutos. Normalmente nunca tenemos más que la plata justa para los gastos cotidianos” .

“Además se llevaron el celular de mi mujer”, agregó.

Según Panozzo, su mujer vivió momentos de gran nerviosismo porque “actuaron delante de nuestras gemelas de 4 años, que estaban casi listas para ir al jardín de infantes. Y pese a que mi mujer les pidió que no mostraran las armas para que las nenas no queden impresionadas, no le hicieron caso”.

“Menos mal que la mayor de nuestras hijas, que tiene 7 años, ya estaba en la escuela”, se consoló.

Néstor Odino, vecino de 5 y 41

Luis Panozzo, vecino de 17 entre 502 y 503

Tanto Panozzo como su esposa creyeron sospechoso que “a las 9 de la mañana vinieron dos empleados para instalarnos el sistema rastreador satelital a la camioneta nueva. Y tenían sonrisas y miradas cómplices entre ellos. Por eso nos llamó la atención que más tarde vinieron estos tres ladrones y nos robaron así”, relató.

Por eso, enojado, dijo que “ya llamamos a la empresa y les pedimos que vengan a sacarnos ese dispositivo del coche”.

SIN PIEDAD

Por otra parte, en las calles 5 y 41 asaltaron a un matrimonio de jubilados y a uno de los damnificados, el ingeniero civil Néstor Odino (87), hasta le pegaron.

El hombre le contó a este diario que “pasó a las dos de la tarde de ayer (por la del miércoles), cuando sin siquiera haber dañado la puerta de entrada, subieron la escalera y entraron a nuestro departamento”.

El jubilado hizo saber que “nos ataron y nos golpearon, sobre todo a mí, que me lastimaron la nariz, y a una joven inquilina que estaba con nosotros. A ella inclusive la encapucharon por miedo a que llegara a reconocerlos”.

El ingeniero Odino además dio a conocer que “nos robaron de todo, especialmente 100.000 pesos, una netbook, relojes , joyas, nuestras alianzas y hasta cubiertos. Y a un celular lo tiraron al piso, con la intención de dañarlo y que no podamos usarlo para llamar a la Policía o a algún vecino”.

También, indignado, reveló que “estuvieron acá como dos horas y tuvieron tiempo inclusive para comer algunos sandwiches y tomar gaseosas”.

Asimismo, expresó que los asaltantes “actuaron con guantes” como para evitar que se registraran sus huellas dactilares y sean descubiertas por personal de Policía Científica.

Consultado sobre si en ese domicilio hubo una posteriormente asistencia médica, Odino dijo que “no, aunque me preocupaba más que mi herida que mi mujer, que tiene 80 años, pudiera sufrir alguna indisposición por los nervios”.

Además mencionó que “hace 60 años que vivo en este barrio y es la primera vez que sufro un robo”.

En el primer caso, intervino personal de la comisaría décimotercera y en el segundo, de seccional de 38 entre 7 y Plaza Olazábal.

Las actuaciones judiciales, en tanto, recaerán en la UFI de Autores Ignorados de nuestra ciudad, que ya tiene algunos elementos como para comenzar la pesquisa. Fundamentalmente en el caso de la vivienda de Gonnet, porque la cara de los delincuentes quedó registrada en un video que, según trascendió de fuentes del caso, ya habría sido entregado a las autoridades.

Demás está decir que esas imágenes serán ahora peritadas para tratar de sacar planos más nítidos y así poder identificar a los ladrones.