La actriz de la serie Smallville "invitó" a Emma Watson a la secta sexual

Una actriz de la serie de TV estadounidense “Smallville” fue arrestada la semana pasado bajo cargos de tráfico sexual por reclutar mujeres para un supuesto grupo de autoayuda en el que eran forzadas a tener sexo con su líder, según la justicia. Y ahora, vuelve a ser noticia por trascender un mensaje de Twitter que le envió a Emma Watson invitándola a participar.

Allison Mack, de 35 años, arrestada el viernes, reclutaba mujeres presentándose como mentora del grupo, según explicó el fiscal estadounidense Richard Donoghue a los medios.

El líder del grupo, arrestado en México el mes pasado, era Keith Raniere, también conocido como “Vanguard”, agregó.

“Las víctimas eran explotadas, tanto sexualmente como trabajando en beneficio de los acusados”, señaló el fiscal.

Las “esclavas” eran tatuadas con un símbolo con las iniciales del líder del grupo, que se había establecido en Albany, capital del estado de Nueva York.

Emma Watson, conocida mundialmente por su papel de Hermione en la saga de Harry Potter, fue elegida para convertirse en "señuelo" para potenciar la convocatoria de nuevas seguidoras.

Según publicaron medios estadounidenses, Allison Mack intentó ponerse en contacto con la actriz vía Twitter.

"@EmWatson, soy actriz como vos y estoy involucrada en un increíble movimiento femenino que creo que podría interesarte. Me encantaría chatear con vos si estás disponible", le dijo en enero de 2016.

.@EmWatson I'm a fellow actress like yourself & involved in an amazing women's movement I think you'd dig. I'd love to chat if you're open.