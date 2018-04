Alertan por "cables al aire" en una luminaria de Plaza Belgrano

A través del Whatsapp del diario El Día, un vecino expresó su preocupación por una luminaria en la zona de juegos de Plaza Belgrano, ubicada en calle 13 y 40, con los "cables al aires".

Según precisó, llamó a Control Urbano pero no le dieron solución. "También llamé al 911 y me dirigí a la garita de seguridad, donde la Policía me explicó que aunque tienen varios reclamos nadie va a arreglarlo".

Finalmente, expresó: "Estamos hablando de una plaza donde se juntan infinidad de niños a jugar todos los días y cientos de ellos los fines de semana. No obstante hay no uno sino varios sitios con cables y materiales peligrosos al aire y a una altura donde hasta el niño mas pequeño tiene acceso".