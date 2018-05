El dólar cerró con una suba de nueve centavos

La cotización del dólar mantuvo la senda alcista al avanzar hoy nueve centavos en el mercado minorista, donde cerró en 24,89 pesos por unidad, mientras que en el segmento mayorista la divisa estadounidense se incrementó tres centavos, en 24,32 pesos.

Los analistas coincidieron en que el Banco Central no intervino hoy en el mercado. El volumen operado en el mercado de contado ascendió a 901 millones de dólares, una cifra 28 por ciento superior a la de la víspera.

Las reservas internacionales finalizaron en US$ 54.426 millones, aumentando US$ 1.993 millones respecto al día hábil anterior por el ingreso de dólares de la emisión de los dos títulos BOTE realizada el martes.

La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un monto positivo de US$ 2 millones.

En el mercado de cambios, el BCRA no tuvo participación. Por último, se realizaron pagos de servicios a Organismos Internacionales por US$ 20 millones y un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por US$ 1 millón.

Este dato se encuentra sujeto a ajustes por cierre. Como es habitual, el dato contable consolidado se publicará en dos días.