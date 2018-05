Vidal salió a apoyar a Dujovne y denunció extorsiones como las del Pata Medina

Dijo que el ex sindicalista de la UOCRA local está detenido por acciones similares a las que ahora realiza el gremio de Moyano

| Publicado en Edición Impresa

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal respaldó anoche la designación del ministro de Hacienda como coordinador de las áreas económicas del gobierno, tras la fuerte turbulencia de semanas atrás, con caída del peso y aumento de tasas de interés. Y además cuestionó las acciones extorsivas de distintos sindicatos y graficó que el gremialista de la UOCRA local esta detenido por extorsiones como las de Camioneros.

En una entrevista con el programa de televisión La Cornisa que conduce Luis Majul por América TV, Dujovne dijo que “Hubo una decisión muy clara del Presidente de poner un ministro como Nicolás Dujovne de coordinador de toda el área económica. Ese es un paso adelante, porque él es el que está negociando con el Fondo Monetario y es quien tiene en la cabeza los pasos que hay que dar de acá en adelante”, dijo.

Vidal también se refirió a la corrida cambiaria y a la fuerte devaluación del peso de los últimos días, “es lógico que la gente esté enojada, en realidad está preocupada ya que escuchó rumores absurdos de corralito y helicóptero”, dijo.

EL ARRESTO DEL PATA

Sobre detención del Pata Medina, la Gobernadora dijo que: “Está detenido por extorsiones como las de Camioneros. Les pedía a las empresas de las obras que contrataran a su empresas de catering, o adicionales que no estaban en el convenio paritario. Y en La Plata lo que terminó pasando es que las empresa dejaron de construir porque les costaba muy caro a los empresarios y tenían miedo de denunciar. En Bahía Blanca llevamos preso al dirigente de la UOCRA, lo mismo pasó con Balcedo (SOEME), eran todos abusos. Ya no hay más silencio para este tipo de aprietes”.

La Gobernadora dijo que “Mauricio Macri y no sólo con su discurso de esta semana, lo más importante no es sólo la autocrítica, sino tomar decisiones como poner a Dujovne como coordinador de toda el área económica” y elogió que los aliados se sientan aún mas parte, como Carrió o Ernesto Sanz que volvió a la mesa de negociación. No somos mejores ni peor que nadie, y si hay dificultades, frente a eso hay que sentarnos y decir cómo corregir. La dirigencia tiene que hacerse cargo.

“Si hay un valor que tiene este Gobierno es que el Presidente pone siempre la verdad sobre la mesa. Hay un documento donde dice cómo encontró al país. El Presidente tenía que conseguir recursos para cuidar a la gente, nadie sale a pedir recursos y dice que está fundido. Había que recuperar la credibilidad, y la recuperamos”.

Por otra parte, la Gobernadora se refirió al conflicto con los docentes y dijo que: “Se resuelve dialogando pero sobre todo con una agenda compartida y yo siento que hoy esa agenda no la tenemos.

Mi agenda, la de mi Gobierno, es trabajar en las escuelas con peores resultados, la agenda de Baradel es ir a defender a Moyano al acto de Plaza de Mayo.

Y sobre la reelección dijo que “Es una irresponsabilidad hablar de reelección, hoy es hacer y estar”.