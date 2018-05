Cristina no será candidata presidencial, salvo que se den situaciones excepcionales

Afirman que su obsesión actual es que Máximo renueve su banca para potenciar su caudal político y mantener los fueros

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner transmitió una definición política clave de cara a 2019. Dijo que no va a ser candidata a encabezar por tercera vez el Poder Ejecutivo, salvo que sucedan dos cosas.

Según publicó Clarín, la gran obsesión de Cristina es garantizar que su hijo Máximo renueve como diputado nacional. Quiere que siga en su banca por un tema de construcción política o de protección judicial.

CLAMOR AUTÉNTICO

En tanto, Cristina aceptaría ser candidata en el caso que “explote la economía” o haya “un operativo clamor auténtico”, es decir, que desde todos los sectores del peronismo y sus satélites, se acuerde impulsar su postulación.

Cristina está viviendo en las últimas semanas una mínima primavera en las encuestas, en las que sigue con números absolutos en rojo pero relativamente mejor que el resto de los opositores.

Lo resumen encuestadores, algunos cercanos al kirchnerismo y otro más independiente: “Es la única que capitaliza algo de la caída de Macri”.

“ Creció un poco su imagen positiva. Y con su silencio, en medio de la incertidumbre económica, hizo que el recuerdo de su gobierno no sea tan malo. La duda es qué pasará cuando vuelva a hablar”, afirman.

Según una encuesta nacional de Synopsis, una de las consultoras que mejor pronosticó la última elección bonaerense, la imagen positiva de Cristina subió 7 puntos respecto a noviembre, el mes posterior a su derrota en la Provincia. De todos modos, la ponderación negativa sigue siendo muy superior: 58% contra 32,1%.

Otro trabajo en todo el país, de Opinaia -otra que vaticinó con mucha precisión el comicio bonaerense-, hace un sondeo electoral con cinco candidatos.

Cristina queda segunda (con 26,3% de intención de voto), debajo de Macri (31,2%) y delante de Sergio Massa (11,6%), Juan Manuel Urtubey (7,2%) y Nicolás del Caño (5,6%).

Mientras tanto, la consultora Marketing y Estadística realizó una encuesta con 1275 respuestas efectivas a nivel país, según la cual el presidente Mauricio Macri sigue siendo el preferido del oficialismo, pese a que tiene peor imagen que la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

UN DATO QUE PREOCUPA

El sondeo, publicado por el diario especializado en Economía, El Cronista Comercial destaca otro dato muy duro para el Gobierno: más de la mitad de los encuestados cree que estaba económicamente mejor cuando Cristina Kirchner ocupaba la Casa Rosada.

En el sondeo, les preguntaron a los participantes quién puede conducir mejor a la Argentina a partir del 2019.

Del total de la muestra, Cambiemos se queda con la primera minoría con el 29,2%, por delante del kirchnerismo (23,6%) y el peronismo (10,9%), que quedaron por detrás de la opción “otra oposición” (24,7%).

Entre los participantes cercanos a Cambiemos, el oficialismo sí tiene mayoría: 54,7% contra un 20,9% de “otra oposición”.

Entre los cercanos al kirchnerismo, la ventaja del mismo Frente para la Victoria es aplastante: 71,9%, seguido con el 12,7% por el peronismo.

La preferencia por el oficialismo aumenta entre los hombres (32%), los mayores de 60 años (44%) y los participantes con estudios universitarios completos o superiores (36,3%), mientras que el kirchnerismo tiene su mejor performance entre los más jóvenes (28,5% en el segmento de 16 a 39 años), al igual que el peronismo (26,5%).

CANDIDATURAS

Los posibles candidatos del espacio más kirchnerista, ya está lanzado y tiene el visto bueno el jefe del bloque K en Diputados, Agustín Rossi.

La ex presidenta también tiene debilidad particular por su ex ministro de Economía Axel Kicillof.

Y de los no integrantes de Unidad Ciudadana, al menos no habría vetado el nombre de un ex aliado suyo que volvió a acercarse al espacio y se ilusiona con una interna: Felipe Solá.