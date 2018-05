En una carta pública, la chica del ataque a la comisaría negó ser la jefa de la banda

Dijo que no participó pero indicó que le prometió a su novio sacarlo de ahí por miedo a que lo mataran y pidió perdón por lo sucedido

| Publicado en Edición Impresa

Zahira Ludmila Bustamante, la joven acusada de querer rescatar a su novio de la comisaría de la localidad bonaerense de San Justo, aseguró que no planificó el ataque ni intervino en él y que su “única culpa” fue haberse “enamorado”.

En una carta entregada a su abogado, Jorge Irineo, quien la visitó en la alcaidía 3 de Melchor Romero, la detenida dio su versión de los hechos ocurridos en la seccional 1º de La Matanza el lunes: “Yo soy Zahira Ludmila Bustamante y quiero aclararle a la población que no soy jefa de banda alguna, que no planifiqué la fuga de mi marido, que no conseguí armas ni uniformes y que mi única culpa fue haberme enamorado de Leandro, que tenía miedo que lo mataran en un penal y por eso yo le prometí: quedate tranquilo mi amor, yo te voy a sacar”, escribió la joven.

Entre las novedades de la investigación, ayer fue detenida la abogada del preso al que querían liberar

Luego agregó en el texto: “Quiero aclarar que yo no participé en la fuga y que me detuvieron a media cuadra de la comisaría engañada, diciendo que me habían autorizado ver a mi marido, que también detienen a mi primo Bruno, que me había acompañado y lo detienen arriba del Vento”.

También se refirió a la agente herida en la columna por un balazo en el tiroteo con la banda que ingresó a la seccional. “Me la paso rezando para que Rocío vuelva a caminar, ya que gracias a Dios está viva. Pido perdón a la sociedad, a mi familia y a mi hijo por lo sucedido y le pido a Dios que me perdone porque yo solo actué por amor”, finalizó.

El relato podría interpretarse como contradictorio entre lo que niega, lo que prometió al detenido Leandro Aranda y el pedido de perdón. Otro de sus abogados, Santiago Socolsky, dijo que “ella lo que quiere decir es que no es jefa de ninguna banda, sino que solamente estaba al tanto de lo que iba a pasar. Pero no participó de la toma de la comisaría, ella solamente estaba afuera esperando si podía ver a Leandro luego del hecho y cuando tengamos acceso a la causa sabemos que hay mensajes y audios para analizar”, agregó el defensor.

Socolsky dijo que la joven de 19 años “no tiene antecedentes, estudia, la madre tiene una pequeña empresa de zapatos y el padre una concesionaria de autos, son gente de clase media”.

“A los dieciséis años se relacionó con Aranda, tuvo un embarazo que después perdió. Cuando sus padres se separaron, a ella le alquilaron un departamento y actualmente tiene un bebé de ocho meses (hijo de Aranda) que ahora lo está cuidando la abuela materna”, afirmó.

El abogado dijo que entre Zahira y su novio, antes de que lo detuvieran, “había una relación de maltrato” y que su familia siempre se opuso a la relación.

En la causa que tramita la fiscal de La Matanza Alejandra Nuñez, la joven y los otros cinco detenidos que tiene la investigación están acusados de “homicidio en grado de tentativa agravado por ser la víctima personal policial”.

ABOGADA DETENIDA

Entre las novedades de la investigación del episodio ayer fue detenida la abogada Leticia Tortosa, representante de Leandro Aranda, como presunta partícipe del ataque a tiros a esa seccional, acusada de haberle entregado a su cliente el celular con el que se comunicaba con su novia y el resto de la banda.

La letrada de 37 años fue arrestada en el barrio porteño de Mataderos en el marco de la investigación que realiza la fiscal de La Matanza Alejandra Núñez.

La fiscal intenta determinar si durante una visita en la comisaría primera de San Justo, Tortosa llevó oculto y le entregó a su cliente de 22 años el smartphone que le fue secuestrado y donde se encontraron distintos mensajes previos al intento de rescate.

Según las fuentes de la causa, uno de los detenidos que compartía calabozo con Aranda le dijo a los investigadores que fue la defensora quien entró el celular oculto “entre sus partes íntimas” y se lo dio al hombre que está preso por homicidio y al que intentaron rescatar.

MENSAJE ALENTADOR DE ROCÍO

El director del Centro Médico Fitz Roy, Mario Schusterhoof, dijo ayer sentirse “asombrado” por el estado de ánimo de Rocío Villarreal. Schusterhoof dio un parte médico del estado de salud de la agente e informó que evolucionó favorablemente de la intervención quirúrgica a la que fue sometida el jueves por la herida de bala en la columna, durante el ataque a la comisaría.

“Está estable. Todo lo que no sea médula está muy bien. La operación de ayer está evolucionando muy bien. Los signos de los miembros inferiores siguen silenciosos, no hay mejoría, pero no esperábamos que la hubiera. El lunes empezaremos con el tratamiento de recuperación. Será larguísimo y requerirá mucho esfuerzo”, explica el director del centro médico.

Según el informe médico, la joven oficial podría perder la movilidad de las piernas a raíz de las lesiones en la médula.