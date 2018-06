Fiebre botinera: las “cositas lindas” que entusiasman al Kun, ¿pusieron en penitencia a Messi?

Mientras Tamara Bella contaba que 5 jugadores del plantel habían querido seducirla, se viralizaban videos de Agüero donde parecía organizar una “fiestita” post Mundial: a Antonella no le habría gustado nada...

La Selección argentina ha protagonizado tantos escándalos en la previa de Rusia 2018 que de la sección deportiva del diario ha pasado ya al mundo de la farándula luego de que, en los últimos días, dos modelos diferentes acusaran a los jugadores de Sampaoli de “tiroteadores” seriales a la par de que se viralizaran videos y audios donde El Tirri (sí, el primo de Marcelo Tinelli) pareciera organizar una “fiestita” para Sergio Agüero y su compañero de cuarto, Lionel Messi.

La primera en abrir fuego fue Rocío Robles, quien la semana pasada contó que ocho del actual plantel la habían contactado por Instagram con intenciones “non sanctas”. Y ayer a la morocha bailarina se le sumó la sensual vedette Tamara Bella, ex de Matías Alé que confesó que en la previa del Mundial “algunos defensores y volantes” del equipo de Jorge Sampaoli quisieron seducirla.

“La típica charla con tus colegas, mis compañeras de ShowMatch u otras modelos, era ‘me escribió tal, uy que pesado, a mi también’”, contó Robles, a quien “me la baja porque no te hace sentir nada especial, es lo mismo un paquete de harina, un paquete de yerba, un paquete de azúcar, lo que venga. Los futbolistas tienen mala fama y es muy probable que el que te escribió le haya escrito a tu amiga o a tu compañera, ya arrancan menos 10”.

La marca de Tamara fue menor a la de Robles: “Se me tiraron 5 de los 23 convocados al Mundial por Argentina. Uno tiene un hermano que también se me tiró y les dije ‘ponganse de acuerdo a ver quién se me tira’. Fueron defensores y volantes”, contó Bella en una entrevista con Ulises Jaitt en la radio, aunque por discreción no quiso dar nombres y tampoco reveló si accedió o no a los juegos de seducción.

Sin embargo, como Robles, Tamara se sumó a la fiebre mundialista y armó su propia “selección”. “Mascherano me encanta, es de San Lorenzo (Santa Fe). Es humilde, terrenal, tiene los pies sobre la tierra, de chiquita me gustaba, es el platónico. Capaz si tuviese la posibilidad estaría”, sorprendió, y sumó halagos para otros mundialistas: “Lo Celso también me encanta, me parece súper fachero. Dybala es hermoso, lindo. El Kun Agüero me encanta y lo amo. A todas nos gusta. Me encanta su forma de ser como Neymar, su personalidad”.

ESCÁNDALOS VIRALES

Esa personalidad pícara que magnetiza mostró el Kun en un video privado que se viralizó en las últimas horas en las redes sociales y circuló como video hot por WhatsApp. Se trata del segundo escándalo viral de la Selección, luego de que un rumor, ya negado por AFA, señalara que el DT de la Selección había acosado a una empleada de la Asociación.

En el video del Kun, el delantero del Manchester City le responde a El Tirri, que le ofrecía “cosas lindas” a su retorno (el video del primo de Tinelli, sin embargo, parece ser viejo: le dice que está a punto de ver la final de la Champions, que pasó hace rato). ¿Qué cosas lindas? La cara entusiasmada de Agüero (foto), que ya es meme masivo en las redes, sugiere que se trata de algún código para referirse a algún tipo de fiesta privada con mujeres.

Antonella Roccuzzo habría cambiado la foto de su perfil tras ver la cara de su marido

“Bueno pá, nos vemos. ¡Y esas cositas lindas las quiero!”, responde el delantero, mientras enfoca a Lionel Messi, quien también pone cara de picarón. La Pulga quedó aún más “pegado” luego de que circulara un audio suyo donde dice que “no me vas a dejar afuera boludo eh! Yo quiero estar ahí también”.

Para cerrar, Agüero dice que ya le “mostró” a Messi lo que le mandó y cerró: “¡Nos volvemos locos!”. Además de los audios y videos, también circuló una captura de chat donde un usuario registrado como “Kun” Agüero recibe fotos de modelos con muy poca ropa. Sin embargo, más allá de lo que queda sugerido, los jugadores no “pisan el palito” nunca en los audios, las capturas podrían ser falsas y tranquilamente el audio de Messi podría hacer referencia a otra conversación desconocida.

Pero, cierto o no, la noticia se pasó de celular en celular y, al parecer, generó olas: Antonella Roccuzzo habría cambiado la foto de su perfil de WhatsApp tras ver la cara de su marido “chocho” por esas “cositas lindas” que ofrece El Tirri, y donde la morocha antes mostraba una imagen con su marido y sus tres hijos, ahora puede verse una foto de ella sola... ¿Coincidencia? A un día del comienzo del Mundial, qué momento para una crisis marital para la gran esperanza argentina...