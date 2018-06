A mazazos contra la caja fuerte, se llevaron la recaudación de una estación de servicio

A la una de la mañana, dos motochorros tomaron por sorpresa a los empleados. En menos de un minuto se llevaron 80.000 pesos

Según lo denuncian en la estación de servicio Axion, de 44 y 31, los asaltos son moneda corriente, pero la situación los sigue sorprendiendo por la violencia y por la audacia. Especialmente cuando dos delincuentes irrumpen con una maza y destrozan, en menos de un minuto, una caja de seguridad para llevarse la recaudación del comercio.

La situación de este jueves por la madrugada registra antecedentes cercanos. Incluso, se sospecha en la estación que en algunos de esos casos participación los mismos ladrones.

Esta vez, todo ocurrió a partir de la una de la mañana. Había poco movimiento en la playa de carga de combustible. En el polirrubro que funciona junto a los surtidores estaban el empleado de ese comercio y un playero. No pasaba nada hasta que irrumpieron dos hombres en moto.

Con “coreografía” de grupo comando, el acompañante descendió del vehículo cuando todavía estaba en movimiento y fue derecho a una puerta que comunica con un sector de oficinas.

Con apariencia joven y vestimenta oscura, con la cara tapada, el hombre ingresó sin oposición alguna. Todo se puede ver en la grabación del sistema de cámaras del comercio.

Mientras, el conductor de la moto se ocupaba de ordenar a los empleados que no se movieran.

El plan pudo tener contratiempos, porque en la secuencia se advierte la llegada de un vehículo, que estaciona en la playa, al costado de una hilera de surtidores.

Sin embargo, es probable que quien fuera a bordo del auto nunca se haya enterado de lo que sucedía, ya que en el momento en que se detenía, a unos cinco metros estacionaba la moto al lado de la puerta de la oficina y el segundo ladrón volvía a montarla como acompañante. En total, pasaron unos treinta segundos entre que los delincuentes irrumpieron y se escaparon con 80 mil pesos, según informó la Policía.

“Uno de los ladrones traía herramientas en una mochila. Los que estaban en el minishop escucharon los mazazos que le pegaron a una garita donde se guarda la recaudación. Rompieron la puerta de entrada y se llevaron la plata”, contó por la tarde Cristian Rollié, empleado en la Estación.

Según detalló “mientras uno rompía todo el otro les ordenó con que no salieran del local. Les hacía señas de que no se acerquen”.

Los robos se repiten, contó Rollié: “El mes pasado hubo dos asaltos, uno al mediodía y otro por la noche. Todos quedaron grabados y pudimos ver que, en al menos dos, actuaron los mismos motochorros”, dijo y añadió que en los atracos anteriores “les robaron la recaudación a los playeros”.

Piden presencia policial

El titular de la cámara de propietarios de estaciones de servicio (UENyA), Julio Alonso, enmarcó el caso en un fenómeno delictivo: “No tenemos mucha presencia policial”, indicó. No obstante, en la entidad esperan avanzar con la incorporación de las cámaras al sistema de monitoreo Municipal: “Hasta que no tengamos las cámaras con reconocimiento de patentes esto no va a cambiar”, sostuvo. El dirigente contó que “no se puede avanzar en firme con eso porque un fallo judicial impide identificar el rostro de las personas. Mientras se resuelve eso, nosotros seguimos incorporando más aparatos”, dijo Alonso.