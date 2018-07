Polémica por un director de escuela que demoró evacuar ante otra amenaza de bomba

Ocurrió en la Secundaria 2 de Berisso, donde ya recibieron decenas de intimidaciones en los últimos 20 días

Mariela Aburto (Madre de una alumna).- “Con esto de las evacuaciones, los chicos se la pasan en la calle, toman frío... y va a haber contenidos que no puedan aprender. Quizás algunos repitan por eso. Es delicado, pero apoyo lo que hizo el director”

En plena epidemia de amenazas de bomba, la penúltima semana lectiva antes de las vacaciones arrancó ayer en la Región tal como había terminado la anterior: plagada de intimidaciones. Pero además, dio nueva tela para cortar. En una escuela de Berisso, el hartazgo de los directivos se tradujo en una interpretación “alternativa” de los protocolos de evacuación vigentes. Y en el plano investigativo, sendos allanamientos realizados por orden judicial, también en el distrito ribereño, arrojaron resultados preliminares “positivos”.

Fragmentadas, incompletas, las clases se desarrollan en la Secundaria Nº2 de Berisso con numerosas interrupciones, como en la mayoría de los establecimientos educativos de la Región de ese nivel desde que se “puso de moda” formular falsas amenazas de bomba por teléfono.

Ayer iba a reiterarse la secuencia matinal de notificación policial, evacuación del edificio de Montevideo y 35, y envío de los chicos a casa con una nota para que firmaran sus padres. Sin embargo, el director optó por esperar a la Brigada de Explosivos con el colegio en funcionamiento, con lo que evitó el “asueto” forzado. Y al mismo tiempo, abrió una nueva instancia de debate.

“El reglamento dice que las autoridades escolares pueden suspender las clases ‘cuando lo exijan factores climáticos, sanitarios, edilicios u otros que impliquen riesgos para el alumnado, personal docente y no docente o configuren una emergencia’” explicó Roberto Pendenza, quien conduce la Secundaria Perito Francisco Pascasio Moreno”: “y en esta ocasión no estaba afectada la integridad de nadie”.

“Entré a la escuela a las 7.15 y la encontré en perfectas condiciones” aclaró el docente: “no había aparatos ni cajas raras. Con los porteros revisamos planta alta y baja, y nada. Y considerando que el cien por ciento de las inspecciones por amenazas dio negativo, decidí no evacuar el edificio cuando a las 7.35 la policía notificó la amenaza”.

El operativo se hizo, de todos modos, pero a las 9.15, cuando arribó al lugar la Brigada de Explosivos. “Nos fuimos a cien metros; los especialistas tardaron quince minutos en recorrer la escuela, y todos siguieron dando clases. Por lo menos no perdimos el día”, advirtió Pendenza, quien lleva tres décadas como profesor en el colegio de Villa Zula y seis como directivo, y llegó a contabilizar 16 amenazas solamente en los últimos 20 días.

“Los padres están de acuerdo” (con el curso de acción tomado) “los comerciantes, los profesores y los auxiliares también, incluso la gran mayoría de los pibes que están perdiendo muchas horas de clases” sintetizó el berissense.

Quienes no mostraron ninguna conformidad fueron las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCYE). Desde la dependencia de 13 entre 56 y 57 subrayaron que “los protocolos vigentes no están para interpretarlos sino para ejecutarlos”, y se preguntaron “por qué el director no actuó esta vez ajustándose a las normas tal como lo hizo en todas las amenazas de bomba anteriores”.

Las fuentes ratificaron que “apenas se recibe el llamado intimidatorio o la notificación policial, el edificio en cuestión debe ser evacuado. El reglamento no indica interpretación sino acción, porque ya fue pensado y por algo es como es”. Y adelantaron que “con la mayor celeridad posibles vamos a sustanciar una inspección corroborando todo lo que ocurrió, cómo y quiénes son los responsables”.

Además de castigar a la Secundaria 2 de Berisso, las amenazas llegaron ayer a media docena de colegios de ese distrito y al Albert Thomas platense.

Por la tarde, allanamientos realizados por orden de una fiscalía en diferentes viviendas de Berisso arrojaron resultados “prometedores”, según se evaluó, para la causa caratulada como “Intimidación pública”

“En una casa de la zona de 173 y 35 se pudo verificar que desde su teléfono de línea se habían hecho siete llamados sospechosos al 911” reveló Hugo Dagorret, titular de Seguridad berissense: “la vivienda pertenece a un empleado municipal”. Allí viviría un adolescente que concurre a la Perito Moreno.