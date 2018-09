Bertuccelli vs. Darín II: gritos, insultos y un empujón de más

La actriz, tras un largo tiempo de silencio, volvió a hablar de lo que padeció con el actor en “Escenas de la vida conyugal”

Parecía que por fin había llegado la calma, sin embargo, la tormenta volvió a aparecer. Valeria Bertuccelli, que pareció arrojar la bomba y desaparecer, en aquella recordada entrevista televisiva en la que denunció por destrato a uno de los actores argentinos más respetados, Ricardo Darín, volvió a referirse al drama que sufrió mientras juntos hicieron “Escenas de la vida conyugal”, detallando un trasfondo de gritos, insultos y un empujón de más que le hizo mover la estantería.

En el último tiempo, fue Ricardo Darín quien se cansó de dar notas, primero negando, disculpándose después muy tibiamente, aunque también, quizás como parte del proceso, luego se mostró enojado, con él mismo, por aquella disculpa pública que le dio a su ex compañera, y de la que se arrepintió. ¿Por qué volvió a hablar Bertuccelli tras la entrevista con Luis Novaresio? Ella lo contó en Página 12: “La sensación fue como una golpiza, del tipo ‘te vamos a dar para que te calles y no se te ocurra volver a hablar’. Estoy volviendo a hablar por eso. A pesar de que me da mucho miedo, pero si no atravieso ese miedo, me va a destruir la vida igual”.

“Trabajaba en situaciones muy tensas: con gritos, puteadas, pésimo clima de trabajo. Alguna vez escuché decir a alguien en la tele ‘ay, pero por unos grititos’ y pensaba que naturalizar eso, ese maltrato, es un error enorme. Nadie puede hacer su trabajo entre gritos e insultos”, reveló sobre cómo era el trabajo con su colega.

Y contó, además, que mientras ella interpretaba escenas profundas detrás de bambalinas Darín atentaba contra su trabajo. “Eso pasaba continuamente: estar en escena y escuchar puteadas de él atrás”. La reacción de su compañero era siempre igual, según contó: primero la trataba de loca, después le pedía perdón, y después volvía a pasar. Ahí decidió irse de la obra. “Desde que yo dije que me iba hasta que hice mi última función todo fue peor. Hasta que pasó esa última semana de la obra donde en una escena había un empujón y me empujó más fuerte de lo que debería haberlo hecho”, manifestó.