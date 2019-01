Cuestionan pedido para sumar médicos ‘pro vida’ a un hospital de la Región

Una convocatoria informal lanzada por el director de Salud de Magdalena para cubrir guardias con profesionales que se oponen al aborto desató el repudio de vecinos y organizaciones de la sociedad civil

NICOLÁS MALDONADO

nmaldonado@eldia.com

Aunque las tensiones ideológicas que produce el protocolo de aborto legal en los hospitales no son novedad, una convocatoria lanzada por el director de Salud de Magdalena para incorporar médicos ‘pro vida’ al hospital de su ciudad parece haber ido un poco más allá. Luego de que su pedido para la cobertura de guardias se difundiera en las redes sociales, vecinos y organizaciones civiles salieron ayer a repudiar la decisión del funcionario, a quien acusan de haber incurrido en una grave falta institucional.

“Se necesitan médicos pro vida de guardia para el hospital de Magdalena”, publicó en el sitio de Facebook “Médicos Pro Vida La Plata” Julio César Romero, el director de Salud del Municipio, desatando una reacción que difícilmente imaginó. Y es que si bien su pedido estaba dirigido a un grupo que se identifica con esa ideología y no tenía carácter oficial, éste no tardó en viralizarse desatando fuertes cuestionamientos tanto de organizaciones como de vecinos y profesionales de la salud.

“Se necesitan médicos pro vida de guardia para el Hospital de Magdalena. Somos pocos y necesitamos ser más” @Julio César Romero Director de Salud de Magdalena

La convocatoria de Romero, quien se autodefine en ella como director de Salud de Magdalena “por voluntad de Dios”, tomó estado público apenas semanas después de que el intendente del Municipio, Gonzalo Peluso (Cambiemos), inaugurara un monumento a la Biblia en un parque público desatando fuertes cuestionamientos de un sector de la comunidad.

“La capacidad de asombro no tienen límites. ¿A los pacientes también tendrán que preguntarle ahora por sus creencias? ¿O la atención de la salud sigue siendo laica?”. “Lo peligroso es que está hablando en nombre de una institución del Estado y está tomando partido (…) Su nombramiento no es resultado de una voluntad de Dios sino una decisión política”. ¿Entonces los profesionales que no son ‘pro vida’ no pueden trabajar?”. Con este tipo de planteos una parte de la comunidad de Magdalena salió a ayer a expresar en Facebook su malestar por la decisión del funcionario municipal.

No fueron los únicos. “Es muy preocupante que un representante del Estado en un área muy sensible, como es la Salud, esté poniendo por encima de sus responsabilidades en la función pública sus creencias religiosas. No corresponde buscar médicos de esa manera informal y con esa postura para desempeñarse en un hospital público”, dijo en declaraciones al diario Página 12 Sofía Aguirre, integrante del Frente de Mujeres e Igualdad de Géneros.

“La actitud de este funcionario de gobernar a través del culto al que pertenece no sólo es un enorme retroceso para las instituciones públicas sino que constituye una violación al orden constitucional. Los únicos organismos con facultades para poner requisitos a la carrera médico profesional son la legislatura y el ministerio de Salud, y en ningún caso pueden hacerlo incurriendo en una forma de discriminación ideológica”, sostuvo por su parte Flavia Centurión, presidenta de la ONG Las Mirabal, quien sostiene que deberían aplicarse sanciones al funcionario municipal.