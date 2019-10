Liberaron a Carlos Kirchner, primo del ex presidente, preso desde 2017

Se lo juzga por presunto direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz. En la causa figura también Cristina

El detenido primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, fue liberado ayer en la causa que lo juzga por presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

Fuentes oficiales indicaron que los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu hicieron lugar al pedido de excarcelación que el martes hizo la defensa de Kirchner. El juez Andrés Basso, en tanto, votó en contra de la libertad.

“Estoy injustamente detenido”, sostuvo el lunes Kirchner al hablar en su turno de prestar declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 2, que lo juzga junto a la ex presidenta Cristina Kirchner, entre otros acusados.

El primo del ex presidente afirmó que tiene “sólo dos causas abiertas y ambas se abrieron en este gobierno”.

“No tendría que estar acá. Siempre trabajé y siempre estuve a derecho, hubo un malentendido con mi domicilio”, agregó el detenido, de profesión arquitecto.

“Atravieso serias dificultades económicas por mi detención y embargo de mis bienes”, agregó.

El arquitecto está procesado como supuesto miembro de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada y quedó detenido porque habría extraído dinero de cajas de seguridad a su nombre y de cuentas bancarias cuando ya pesaban restricciones para disponer de su patrimonio.

Además se sostuvo que dos domicilios que había declarado eran inexistentes.

Carlos Kirchner es juzgado junto a la ex presidenta Kirchner, los también detenidos ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obra Pública José López y el empresario Lázaro Báez, entre otros, por el presunto direccionamiento de la obra pública nacional en Santa Cruz durante el kirchnerismo.

Este direccionamiento se habría concretado a favor de empresas de los Báez, principalmente “Austral Construcciones” y también se detectaron supuestos sobreprecios e incumplimientos de obra.

Detenido hace casi 2 años

El primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, se entregó el 22 de diciembre de 2017 ante la Justicia, en los Tribunales Federales de Comodoro Py, luego de que los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieran su inmediata detención por riesgo de fuga y maniobras para ocultar su patrimonio, en la causa en la que está procesado por defraudación en la obra pública, informaron fuentes judiciales.