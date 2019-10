Pedido de Cristina a Macri: "Ejerza su responsabilidad cuidando el patrimonio del pueblo"

La vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner habló en el escenario de los grandes ganadores de esta elección. Luego de la palabra de Axel Kicillof, y antes de que tomase el micrófono, resonó en el búnker del Frente de Todos el grito de "Néstor no se murió, Néstor vive en el pueblo...".

La ex presidenta primero felicitó a todos por la elección que llevó a cabo su espacio y el "comportamiento del pueblo argentino". "Quiero agradecer a miles y miles de ciudadanos anónimos que han resistido y que tienen pensamientos que los ayudaron a mantenerse en pie. Quiero agradecerles por el cariño y por el afecto en nombre mío, en nombre de Máximo y de Florencia también", continuó diciendo.

Más adelante manifestó: "Lo escuchaba a Axel enumerar las cifras del dolor y la tragedia social y económica que hoy vive la república argentina. Por eso estoy muy contenta de quien fuera primero mi vice ministro de Economía y después mi ministro de Economía hoy sea gobernador de la Provincia. Es para mi un inmenso orgullo y lo siento como un reconocimiento político".

Luego se refirió a Alberto Fernández, quien será el nuevo presidente: "Va a tener una tarea muy difícil que requerirá de la ayuda y cooperación de todos los argentinos, los que lo votaron y los que no lo votaron".

Por último, le envió un mensaje a Mauricio Macri: "Para finalizar me voy a tomar un atrevimiento y le voy a pedir frente a todos los argentinos, al que es presidente hasta el 10 de diciembre, en mi carácter de ex presidenta en dos mandatos, que por favor hasta el 10 de diciembre, como yo lo hice hasta le 9 de diciembre que me tocó traspasar el poder, tome todas las medidas para aligerar la situación dramática que se está viviendo en el país. Es su responsabilidad. Los presidentes son presidentes desde le primer día en que asumen hasta el último que se van. Por eso señor presidente hasta el 10 de diciembre ejerza su responsabilidad cuidando el patrimonio del pueblo y de la Nación porque este hombre (por Alberto Fernández) que asumirá el 10 de diciembre requiere del esfuerzo de todos".