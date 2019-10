El Presidente respaldó a Frigerio luego de las fuertes críticas de Carrió

| Publicado en Edición Impresa

Mauricio Macri salió ayer a responderle a Elisa Carrió, quien el jueves por la noche había criticado otra vez en duros términos a Rogelio Frigerio. “Nos entregó en toda la Nación”, dijo la diputada sobre el ministro del Interior por su relación con el PJ.

“No significa que (con Carrió) tengamos las mismas opiniones sobre todos los temas. Ella tiene una visión, yo confío en Rogelio. Todo lo que Rogelio ha hecho ha sido bajo mi conducción y liderazgo, con lo cual estoy tranquilo”, respondió el Presidente en una entrevista con una radio de la localidad bonaerense de Bahía Blanca.

Es la primera vez que Macri sale a respaldar a su ministro político que, con más énfasis desde las elecciones de Córdoba de mayo pasado, fue blanco de críticas por parte de la líder de la Coalición Cívica. Según Carrió, Frigerio selló un pacto con el PJ.

“Frigerio esconde muchas cosas, a mí no me importa Frigerio. Nos entregó en toda la Nación, así que no me importa. Porque hizo de los candidatos del PJ candidatos del Gobierno. Porque las obras acá en Buenos Aires pertenecen al gobierno de Rodríguez Larreta y al Gobierno nacional, pero en todo el país pertenecen al Gobierno nacional de Macri a través del Fondo de Infraestructura. Y todos los gobernadores convencieron a sus pueblos con ayuda de algunos de Cambiemos que esas obras no eran de Cambiemos, eran del PJ. ¡Qué se hagan cargo de la entrega que hicieron de esta coalición!”, gritó el jueves por la noche la diputada en un acto partidario en el Club Aráoz, en la ciudad de Buenos Aires.

“Debería preguntárselo a ella. No tengo esa interpretación. Creo que las PASO expresaron una situación dura que hemos vivido especialmente desde abril del año pasado”, se excusó Macri esta mañana ante la repregunta de los periodistas después de que este medio publicara los dichos de “Lilita” en el evento del jueves por la noche.

“Elijo no responder”

El propio Frigerio salió a diferenciarse de Elisa Carrió, quien lo había acusado de “esconder cosas” en la relación del Gobierno con el peronismo. “Como han hecho otros compañeros míos del gabinete, que también han recibido críticas de Carrió, yo elijo no responder y construir. La Argentina que se viene necesita de más diálogo, de menos enfrentamientos, de menos agresión. Es momento de ponernos de acuerdo y pensar en el futuro del país, no de generar internas que perjudican al Presidente y dividen a nuestra coalición de Gobierno”, dijo el ministro del Interior ayer, consultado por la prensa.

Las tensiones entre la líder de la CC y el titular de Interior se agudizaron con contundente triunfo de Juan Schiaretti en las elecciones cordobesas. Los cortocircuitos se remontaban a la conflictiva interna que tuvo en esa provincia Cambiemos, entre Mario Negri y Ramón Mestre.

Después de esa elección, por caso, la diputada empezó a cruzar al ministro, al que acusó de trabajar para el peronismo. Y en un pasillo de la Cámara de Diputados insultó a Nicolás Massot, del riñón de Emilio Monzó.

Sin embargo, la líder de la CC ya había apuntado contra Frigerio el año pasado, después del fin de semana de septiembre en el que crujió la coalición oficialista y terminó, por caso, con la salida de Mario Quintana del gabinete. “Frigerio puede ser presidente, pero del PJ”, dijo en esos días.