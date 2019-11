Problemas con el agua en la zona del Hospital San Martín

Vecinos de la zona del Hospital San Martín y alrededores manifestaron preocupación por la baja presión de agua en los hogares que se registra desde hace dos días. Como se sabe, esta semana ABSA advirtió por inconvenientes con el suministro a raíz del inicio de obra en la Usina Bosques.

Roberto, usuario de 3 entre 70 y 71, dijo que "tengo un hilo de agua, un mínimo, con el que no podés hacer nada", al tiempo que dijo estar "indignado" porque "hace una hora que quiero comunicarme con ABSA y no me atiende".

En tanto, Pablo, vecino de 3 y 76, aseguró estar atravesando un panorama similar desde ayer y sostuvo que "sólo hay presión de las 3 a las 6 de la mañana".

La zona afectada comprende el área indicado por Aguas Bonarenses. “Los trabajos consisten en la colocación de 5 interruptores, revisión de los cableados y tareas de mantenimiento para garantizar la operatividad de los tableros de comando”, comunicó la compañía.

La firma precisó que el faltante continuará hasta hoy a las 19 hs. aproximadamente.