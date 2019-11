Vidal, sobre la inflación y las obras: “No creo que heladera mate asfalto”

La gobernadora María Eugenia Vidal hablóayer en un almuerzo ante empresarios en el que dejó definiciones sobre lo que fue la gestión de Cambiemos y destacó que pese a la inflación hubo un fuerte respaldo en las urnas para el oficialismo. “No creo que heladera mate asfalto”, lanzó.

La gobernadora saliente hizo un repaso de su gestión y adelantó que el próximo 9 de diciembre, un día antes de dejar el poder presentará, un informe de su mandato “para dejar asentado ante “la población con qué llegamos y con qué nos vamos” del gobierno.

También hizo referencia a la grave crisis económica y social que derivó en la derrota electoral de Cambiemos el 27 de octubre. “Sé que para muchas familias que un pan comience el año en 90 pesos el kilo y termine en 250 es muy difícil”, reconoció sobre peso de la iflnación, pero también hizo hincapié en las obras de infraestructura que durante su mandato se llevaron adelante en el territorio de la Provincia. “No creo que heladera mate asfalto”, afirmó.

“Valoro ese 38% que nos dijo en la provincia de Buenos Aires ‘igual estamos’”, agregó, en alusión a los votantes que pese a la crisis la acompañaron en la elección del 27 de octubre, donde fue derrotada por Axel Kicillof.

Por otra parte Vidal, destacó el “lugar de relevancia” que ocupará la futura vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner “independientemente de lo que se piense de sus políticas, su gobierno y su liderazgo político” y resaltó que Kicillof, está realizando “una transición muy correcta”.

En un encuentro de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), invitada para dar una charla sobre “Valores en el nuevo ciclo político”, Vidal reivindicó varios aspectos de su gestión, como la lucha contra el narcotráfico, la educación y la asistencia social.

El presidente de ACDE, Juan Vaquer, quien actuó como entrevistador, le preguntó sobre la “grieta” política en la sociedad argentina, y la mandataria dijo que “lo único que no es negociable son los valores”, porque “los valores son universales y no tienen ideología”.

“Nos merecemos un proceso de construcción distinto, que tiene que empezar por el reconocimiento del otro y no la descalificación”, aseveró.

Añadió Vidal que una de las claves es “si estoy dispuesta a asumir que los valores pueden estar de uno u otro lado, como pasa en la vida, en una cámara, en una empresa, en una familia. No son todos malos y todos buenos…, hay matices. Hay buenas y malas personas en todas partes”.

También contó que recientemente estuvo en un encuentro “sobre liderazgo femenino y me preguntaron por una comparación entre Lilita (Carrió) y Cristina (Fernández), un clásico, y qué pensaba del rol de Cristina en el futuro”.

“Traté de ser bastante ecuánime: ¿hacemos un seminario de liderazgo femenino y no estamos dispuestas a que Cristina ocupe un lugar de relevancia en los próximos años siendo vicepresidenta? Independientemente de lo que pensemos de sus políticas, su gobierno, su liderazgo político, ¿cuando nos conviene sí y cuando no nos conviene tanto no? Ese es el desafío, que en el fondo es un desafío donde se juega la verdad, no la que yo pienso, sino la verdad de atravesar lo difícil”, enfatizó Vidal.

Sobre la preparación del cambio de gobierno en la provincia, destacó que “hay un proceso de transición muy correcto de ambas partes. La campaña no fue muy amable pero hemos logrado hasta hoy un vínculo llano, directo, y que nos crean que queremos hacer lo para tener un primer mes tranquilo”.

Asimismo, anunció que “vamos a comprar ahora las cajas navideñas” para repartir a las familias más necesitadas “y dejar preparado el Operativo Sol porque no van a tener tiempo”.