Se agudiza el conflicto: IOMA corta el convenio con la Agremiación Médica Platense 

El Instituto envío un preaviso de corte de convenio a los profesionales de La Plata y podrían modificarse las condiciones de cobertura médica de más de 300.000 afiliados de la Región

El conflicto entre el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) y la Agremiación Médica Platense se profundiza y ahora el Instituto envío un preaviso de corte de convenio a los profesionales de La Plata por lo cual rige una cláusula que sostiene por 60 días las condiciones de atención y prestación de prácticas. Una vez transcurrido ese plazo, pueden modificarse las condiciones de cobertura médica de más de 300.000 afiliados de la Región.

Según informaron en IOMA, se “están buscando alternativas para responder a las necesidades de los afiliados”.

Desde la Agremiación Médica Platense convocaron a una asamblea de la entidad, que no sólo cumplirá con los temas protocolares, sino que servirá para tratar la situación que atraviesa la agremiación con respecto al convenio de IOMA, tomando en cuenta que por la cantidad de afiliados que tiene la obra social bonaerense los profesionales tienen gran parte de su actividad vinculada con el Instituto.

Según se informó desde IOMA, “el conflicto alcanza a La Plata y Ensenada”, que forman parte de la Concertación de Entidades Médicas de la provincia de Buenos Aires (Cemibo), que reúne a más de 7.000 profesionales y atiende a unos 700.000 afiliados.

La situación que se plantea en la obra social es que “hay afiliados que pagan una clase de aranceles, pactados, conveniados, y otros pagan más caros los bonos y las prácticas, como ocurre en La Plata”.

Los profesionales médicos aumentaron el bono de consulta en los primeros días de septiembre. Para las categorías B y C, y llevaron el primero a 190 pesos y el otro a 290 pesos. Luego, aplicaron el diferencial para consultas con médicos jerarquizados, que al sumar ese plus lleva a los bonos categoría B a 370 pesos y a los bonos C, a 495 pesos. Esta situación genera rispideces y momentos de tensión entre los empleados administrativos que tienen que aplicar la suba y los afiliados al escuchar el precio que tienen que pagar. Esto último sucede con pediatras, endocrinólogos, neurólogos y otras especialidades.

Esa decisión, de aplicar aumentos a los bonos, los médicos las justifican por el convenio que firmaron en 2017 con IOMA, y por los aumentos en las paritarias estatales que terminan impactando en el valor de los bonos de consulta.

Además, desde hace varios meses, desde la AMP se solicita la aplicación de un nuevo nomenclador de consultas y prácticas, para renovar la carta de prestaciones a los tiempos que corren. Ese nomenclador está en pleno proceso para ser aplicado en el futuro, pero sin fecha certera de aplicación. Esa incertidumbre llevó a los médicos a declarar que se sentían “defraudados y estafados por las autoridades de lOMA”. Incluso, realizaron una protesta pública en la plaza San Martín, frente a la casa de Gobierno bonaerense.

Desde la AMP informaron que “IOMA denunció el convenio, pero sigue vigente durante 60 días” y agregaron que “de esto se desprende que quienes deberán o no hacer efectiva la medida son los funcionarios que arriben con la nueva gestión que encabezará (el gobernador electo) Axel Kicillof”.