En un sector de Villa Elisa no para la ola de robos y los vecinos están hartos

La mayoría de las casas tienen rejas, alarma monitoreada y vecinal y un grupo de WhatsApp para estar conectados y alertas ante cualquier situación sospechosa. Pero aun así, en un sector de Villa Elisa los hechos de inseguridad se acrecentaron en el último tiempo y los vecinos ya no aguantan más, por partida doble: por lo que padecen y por la falta de respuesta de las autoridades.

Esta vez le tocó a una familia que vive en la zona de 31 y 422, en el barrio "Las Retamas". Se habían ausentado por unas horas para cenar con un familiar y al regresar a la vivienda, alrededor de las 0:30hs., encontraron que el portón estaba abierto.

LEA TAMBIÉN Así es imposible: tercer robo en dos semanas a un comercio de Villa Elisa

Aprovechando que los dos hijos del matrimonio dormían en la parte trasera del vehículo, el dueño de casa ingresó al predio para corroborar que no hubiera nadie. Por fortuna no había nadie, pero rápidamente constató que no sólo habían entrado con fines de robo, sino que habían cumplido con el objetivo ya que se habían llevado el otro automóvil que la familia utiliza para movilizarse según sus tareas habituales.

De inmediato dio aviso a la Policía y la patrulla llegó rápido. Y aunque en la Comisaría de Villa Elisa las mujeres policía que estaban a cargo de la dependencia lo trataron de muy buena manera, el mal rato les duraba.

LEA TAMBIÉN Villa Elisa: quince minutos de miedo y tensión con una beba en brazos

Pero este caso de anoche no es aislado: en los últimos meses los hechos de inseguridad, algunos a mano armada, como el de una fiambrería ubicada en Avenida Arana que sufrió tres robos en poco más de dos semanas, se suceden y la sensación que reina entre los vecinos es que están desamparados ante la falta de respuesta de las autoridades, como las reiteradas notas enviadas a la Delegación solicitando mayor iluminación y sin resultado satisfactorio.