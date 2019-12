El Palacio Piria, una joya de la Región que se hunde por el abandono

Cada céntímetro es un signo de ruina y abandono. Da pena a simple vista. Y señales de una posible recuperación para rescatarlo de ese estadío de decrepitud permanente no existen. En el municipio de Ensenada aseguran que no depende de ese distrito alguna acción de preservación, y en Provincia no se informa qué área podría hacerse cargo para intentar la epopeya de volver a ponerlo en valor. Se trata del histórico Palacio Piria, objeto de numerosas promesas de recuperación a lo largo de los últimos años, y que en ningún caso llegó a concretarse.

Paredes, columnas, aberturas, pisos, ornamentación. Todo tiene un denominador común: la ruina.

Una simple recorrida permite observar que lleva décadas de desatención. No hay rincón que se salve.

El riesgo de derrumbe integral está cada vez más latente, y ya hubo varios sectores que tuvieron caída de mampostería.

Está a metros de la avenida costanera Almirante Brown, prácticamente escondido entre pastizales de Punta Lara.

El musgo corroe cada metro de construcción; las escaleras que en alguna oportunidad fueron de un mármol impactante, hoy parecen de un castillo de una película de terror.

“Se ve una raquítica estructura”, dijo un vecino de Punta Lara que observa con preocupación cómo el paso del tiempo se lleva un patrimonio de la Región hacia el cajón de los tesoros perdidos.

Si se compara con su par de Montevideo, la situación podría sonrojar a más de uno. En Uruguay es sede oficial del poder judicial y recibe cuidados permanentes para sostenerlo en valor.

El olvidado “Palacio Piria” local, es una joya arquitectónica construida en 1910 por la familia Castells Uriburu en tierras adquiridas a principios de 1880 por el magnate Luis Castells y Sivilla. En su época de esplendor, sus terrenos contaban con hermosos jardines adornados con fuentes, esculturas en mármol y un haras.

El uruguayo Francisico Piria lo compró en 1926 con la idea de fundar un balneario al estilo de Piriapolis (Uruguay) que diera impulso a la Región , sueño que no pudo ser concretado por trabas burocráticas, cuentan los historiadores. Tras su muerte, sus herederos lo donaron al Estado Provincial para residencia de los gobernadores, objetivo que tampoco llegó a concretarse.

El Palacio Piria de Punta Lara parece bombardeado. Sin embargo, todo es obra del abandono

Funcionaron distintas dependencias públicas entre las que se destacó un asilo de niños huérfanos, además de una capilla a la que concurría gran parte del poblado. En 2006 fue declarado Patrimonio Histórico Provincial. Sin embargo, tras largos años, sumido en el abandono y la desidia, y a pesar de los llamados de atención de los vecinos al Gobierno Provincial el Palacio fue saqueado.

Es un patrimonio de la Región que agoniza desde hace varios años y no logra llamar la atención de quienes tienen que recuperarlo.

Preso de la indiferencia de quienes tienen que ejecutar un plan para recuperarlo y sostenerlo, abundan las señales de abandono, con suciedad en los alrededores, estructuras que generan temor de que en cualquier momento se produzca un derrumbe y hasta tuvo la presencia de intrusos en alguna oportunidad.

Tras un pedido realizado por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires para recuperarlo, a principios de 2016 se realizó una licitación, pero no llegó a concretarse ningún trabajo para revalorizarlo.

Hoy está rodeado de pastizales, con estructuras peligrosamente desgastadas y muy lejos de su mejor época.

En 2015, un grupo de investigadores independiente buscó generar el apoyo necesario para impulsar su restauración como un modo de rescatar parte de la historia de nuestra región. Incluso, organizaron una visita guiada que tuvo que realizarse por los alrededores del Palacio por cuestiones preventivas ante los riesgos de derrumbe, según remarcaron entonces desde el “Proyecto Nueva La Plata”.

No sólo el abandono fue el enemigo de la estructura histórica. El saqueo también hizo su parte.

“Los reiterados saqueos realizados por desconocidos hicieron estragos en el Palacio. Se llevaron las cañerías de cobre, parte del mármol, venecitas del piso, ornamentaciones valiosas ”, sostuvieron distintos investigadores.

La estructura del Palacio se encuentra cercada y su acceso prohibido por amenaza de derrumbe. De todas formas, no hay controles y algunas personas ingresan como “aventura de riesgo” para ver qué pudo haber quedado en pie en el Palacio.

Cada tormenta fuerte genera caída de mampostería y se asoma el riesgo del derrumbe total

El Palacio Piria representa un elemento de importancia de la identidad cultural regional de Ensenada, La Plata y Berisso. Pero poco se ha hecho para sostenerlo.

Cualquier tormenta fuerte provoca caídas de estructuras que quedaron desprovistas de vigas por el vandalismo,

Durante un tiempo hubo gente que se había apropiado del lugar y estuvo durante varios años viviendo dentro del inmueble.

En 2012, el lugar estuvo muy cerca de ser reconstruido cuando la Casa Española de Mujeres (CEM) logró recaudar mediante donaciones y colaboraciones dinero para realizar obras. Sin embargo, contaron distintos investigadores, la falta de apoyo oficial estancó el proceso y finalmente la CEM tuvo de desistir.

“Se entiende que los organismos gubernamentales no tengan fondos como dicen, pero también tienen una responsabilidad legal de protegerlo y recuperarlo por ser un patrimonio histórico”, expresó entonces un integrante del Proyecto Nueva La Plata.

El lugar se transformó en una pieza de curiosidad y atracción para distintos estudiantes de antropología e investigadores.

EL CASO DE URUGUAY

La residencia de Francisco Piria en Montevideo es un interesante lugar para visitar, con el aura mística que revistió al célebre empresario alquimista. El Palacio Piria en Montevideo se localiza sobre la Plaza Cagancha, sobre la calle Gutiérrez Ruiz, y es parte del poder judicial uruguayo.

El edificio de tres plantas fue construido en 1917 en estilo ecléctico historicista. Es conservado hasta el más mínimo detalle y forma parte del patrimonio turístico de la cultura uruguaya.