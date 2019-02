Batacazo en los Oscar: “Green Book” dejó sin premio a la “Roma” de Cuarón

Contra todos los pronósticos, el filme de Peter Farrelly, protagonizado por el argentino Viggo Mortensen, se quedó con el galardón a la mejor película. “Bohemian Rhapsody”, la más ganadora, con cuatro estatuillas

Sorpresa absoluta en el cierre de los Oscar. Como viene acostumbrando, la Academia “partió” los premios de dirección y película y entregó su galardón principal a “Green Book”, ganadora de tres premios en una velada de estatuillas repartidas donde “Roma” también se llevó tres (dirección, fotografía y película extranjera), al igual que “Pantera Negra”, pero no pudo hacer historia: el prode la colocaba como la candidata a convertirse en la primera cinta de habla no inglesa en ganar la estatuilla principal, pero los votantes de Hollywood reservaron, en la 91º edición de los Premios de la Academia, un batacazo.

Y ninguna de las dos fue la gran ganadora de la noche: “Bohemian Rhapsody” sorprendió al quedarse con cuatro premios, en una velada ágil, aunque bastante aburrida.

Los shows musicales no pudieron salvar una gala veloz pero bastante mecánica, con discursos tibios (y muchas veces apresurados) o momentos imponentes, y sin el “alivio cómico” que, al menos a veces, trae el maestro de ceremonias: por primera vez en 30 años no tuvo presentador, luego de que Kevin Hart renunciara al cargo tras la aparición de unos tuits homofóbicos, pero entre la falta de conductor y el intento de la Academia por cumplir los lineamientos de ABC, la cadena estadounidense que transmite la ceremonia (pidió a la Academia una velada de tres horas, para recuperar algo del rating perdido en los últimos años), entregó una ceremonia fugaz que se quedó corta de glamour y emoción.

LA CEREMONIA

El show comenzó con Queen, con Adam Lambert en la voz, interpretando “We will rock you” y “We are the champions”, buscando encender el fuego de la gala. Amy Poehler, Tina Fey y Maya Rudolph presentaron la lógica de la ceremonia (sin presentador, con pocos cortes comerciales para reducir la gala a tres horas) y mofándose de los habituales chascarrillos que hacen los maestros de ceremonia. Luego, introdujeron el primer premio: actriz de reparto, que ganó Regina King por “Beale Street”, el filme de Barry King, director de “Moonlight”.

Siguieron luego los premios a documental (“Free Solo”) y maquillaje y peluquería (“El Vicepresidente”), y “Pantera Negra” cosechó dos de sus tres premios de la noche por su vestuario y diseño de producción inspirados en la cultura africana (también ganaría banda sonora).

La ceremonia seguía a toda velocidad: “Roma” ganó su primer galardón, fotografía, para Cuarón, primer director premiado por fotografiar su propio filme. Y Javier Bardem presentó a continuación, en castellano, el Oscar a mejor cinta hablada en idioma extranjero (más tarde, Diego Luna repetiría: “¡Ya se puede hablar español en los Oscar!”, lanzó; México copaba los Premios).

El galardón era cantado (“Roma” estaba nominada en esta categoría y a la vez en mejor película) pero el triunfo de la película mexicana, el segundo de la noche y los dos en categorías grandes, cimentó el favoritismo de la cinta para lo que vendría.

En medio, el segundo premio en tres años Mahershala Ali como actor de reparto, primera estatuilla de la noche para la cinta que quería dar el batacazo: “Green Book”. La película de Peter Farrelly ganaría también el galardón a mejor guión original, sobre la cinta de Cuarón. Continuaba así la tendencia anticipada de premios repartidos (aunque nadie esperaba el final que dejó a Latinoamérica con las manos vacías). Hasta Spike Lee ganó por primera vez, sin contar su Oscar honorario de 2015: “Blackkklansman” se llevó la estatuilla a mejor guión adaptado y, sobre el escenario, Lee llamó a “hacer lo correcto”, citando su filme, y “ponerse del lado correcto de la historia: hagamos la elección moral entre el amor y el odio”.

Los premios seguían pasando a toda velocidad por la pantalla, camino a los momentos clave de la velada, cuando llegó el momento #Rostina de la noche: Lady Gaga, recientemente separada, subió a escena para cantar “Shallow” con Bradley Cooper, que fue al Dolby con su mujer, Irina Shayk, en medio de rumores de que la pareja de “Nace una estrella” se volvería realidad.

Fue uno de los momentos altos de la noche, dedicado a uno de los temas de la temporada, ganadora “cantada” en su categoría: la ejecución fue sobria, clásica; la miradita del final, el amague del beso, incendiaron las redes. Por suerte para Irina, sería el final de la novelita, porque se acabó la temporada de alfombra roja. ¿O no?

La gala del Dolby aceleró entonces hasta el final. Rami Malek ganó, previsiblemente, el Oscar a mejor actor, cuarto para “Bohemian Rhapsody”. Y una emocionadísima Olivia Colman sorprendió al llevarse el galardón como mejor actriz y entregó uno de los momentos más genuinos de la noche.

En el cierre, Cuarón subió para aceptar su segundo Oscar como director (ganó además por “Gravedad”), y todo el mundo sospechaba que volvería a subir cuando Julia Roberts anunció que la ganadora a mejor película del año era “Green Book”, la cinta protagonizada por el argentino Viggo Mortensen (que no fue premiado). Adiós al sueño de la primera estatuilla para una cinta no hablada en inglés. Y, de paso, adiós al sueño de Oscar para Netflix, el nuevo jugador de la industria al que, al parecer, sus colegas todavía no aceptan...

LOS GANADORES

Película

GREEN BOOK

Dirección

Alfonso Cuarón, “Roma”

Actriz

Olivia Colman, “La favorita”

Actor

Rami Malek, “Bohemian Rhapsody”

Actriz de reparto

Regina King, “El Blues de Beale Street”

Actor secundario

Mahershala Ali, “Green Book”

Guión adaptado

Blackkklansman, de Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott y Spike Lee

Guión original

Green Book, de Nick Vallelonga, Brian Currie y Peter Farrelly

Película de habla extranjera

Roma (México), de Alfonso Cuarón

Película animada

Spider-Man: un nuevo universo, de Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rothman

Fotografía

Roma, de Alfonso Cuarón

Diseño de producción

Pantera Negra, de Hannah Beachler

Vestuario

Pantera Negra, de Ruth E. Carter

Montaje

Bohemian Rhapsody, de John Otman

Efectos especiales

First Man, de Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Myles y J.D. Schwalm

Maquillaje y peluquería

El Vicepresidente, de Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi

Montaje de sonido

Bohemian Rhapsody, de Benjamin A. Burtt y Steve Boeddeker

Mezcla de sonido

Bohemian Rhapsody, de Paul Massey, Tim Cavagin y John Casali

Banda sonora

Pantera Negra, de Ludwig Goransson

Canción

“Shallow”, de “Nace una estrella”

Documental

Free Solo, de Jimmy Chin y Elizabeth Chai Vasarhelyi

Cortometraje documental

Period. End of sentence, de Rayka Zehtabchi

Cortometraje de ficción

Skin, de Guy Nattiv

Cortometraje animado

Bao, de Domee Shi