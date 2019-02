Afirman que la caída del empleo no terminó y se agravará en el verano

| Publicado en Edición Impresa

El empleo privado formal podría no haber tocado su piso y la destrucción de puestos de trabajo se puede acelerar durante el verano, indicó ayer un informe de la consultora Ecolatina. Según el informe, el empleo formal podría no haber tocado su piso debido a la caída de contrataciones en diciembre, al crecimiento de la tasa de salida -es decir de empleos que no se renuevan- y a una lenta recuperación de la actividad económica.

“Es probable que el nivel de empleo todavía no haya tocado su piso”, indicó el trabajo y detalló que a la caída de las contrataciones en diciembre se sumó un crecimiento en la tasa de salida del empleo, es decir de las relaciones laborales que cesan. “Lo que sugiere que todavía la destrucción de puestos de trabajo se puede acelerar durante los meses de verano”, advirtió.

“De manera adicional, la recuperación de la actividad será lenta y los sectores que traccionarán la economía este año (agropecuario, energético e industrias exportadoras), no son aquellos que utilizan la mano de obra como factor intensivo, por lo que no podemos esperar un significativo arrastre en los empleos”, según el trabajo.

INFORMALIDAD

El informe pronostica que “en un intento de reducir costos laborales, es probable que las empresas opten por pasar a la informalidad a una proporción de sus empleados para mantener (o iniciar) la relación laboral. Si bien esto se reflejaría en una contracción del trabajo registrado, el empleo informal podría no exhibir una caída de magnitud tras la recesión. No obstante, una mayor informalidad laboral sería un importante paso atrás en nuestro mercado de trabajo”, concluye el trabajo de Ecolatina.

“Según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el empleo formal cayó 1,4%” en noviembre pasado “y acumula un crecimiento de 0,8% intearnual. Pese a esto último, la tendencia es negativa desde el inicio de las turbulencias cambiarias: se perdieron más de 200.000 puestos de trabajo formales entre abril y noviembre de 2018, conforme a la serie desestacionalizada”, indicó el trabajo.

Agrega el estudio que en cuanto al empleo asalariado privado registrado, “típicamente asociado a empleo de calidad, cayó 1,9% interanual en noviembre, retornando de esta forma a niveles de enero de 2015”. “La caída de la actividad en 2018 rondó el 2,5% interanual y el mercado laboral no estuvo ajeno a esa dinámica. Empero, advirtió que “bajo un nuevo escenario económico, las empresas tardan en ajustar sus factores de producción, por lo que es probable que el nivel de empleo todavía no haya tocado su piso”.