El dólar subió y bajó: el Central subastó U$S 75 millones, el máximo permitido

Tras la primera hora de operaciones, la divisa estadounidense había pasado de $38,10 a $38,30, pero luego retrocedió los 20 centavos que había aumentado

La cotización del dólar subió 20 centavos a una hora del inicio de la jornada, para ubicarse a $ 36,50 para la compra y a $ 38,30 para la venta en el Banco Nación, pero volvió a bajar y pasado el mediodía se ubicada en los 36,30 y a $ 38,10 con lo que la divisa había comenzado las operaciones en el mercado cambiario, es decir, en los mismos valores de cierre del último viernes.

Esta suba se da en una jornada en la que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) efectuó una segunda subasta de compra por US$ 25 millones (la primera había sido más temprano inyectando U$S 50 millones), informó la entidad monetaria. El precio promedio de adquisición se ubicó en $ 37,24, en tanto que el máximo valor de compra fue de $ 37,25. De esta manera, la entidad compró el máximo permitido de US$ 75 millones por día, cuando la divisa se ubica por debajo de la banda de flotación.

Por otro lado, la Bolsa de Comercio porteña abrió hoy con una suba de 0,32% en su principal índice, el Merval, que se ubicaba en valores récord de 36.716,96 puntos. El balance de negocios registraba 24 alzas, 11 bajas y 11 papeles sin cambios, mientras que el volumen operado en acciones llegaba a $ 9,3 millones.

En tanto, los mercados de Nueva York abrieron hoy con altibajos y el Dow Jones Industriales, su principal indicador, bajaba 0,11%; y el índice S&P 500 cedía 0,07% y el índice tecnológico del mercado Nasdaq avanzaba 0,03%, informó la agencia EFE.