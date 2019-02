Reapareció Ponce y tendrá un rol en la campaña de Garro

| Publicado en Edición Impresa

Luego de que fuese desplazado de la presidencia del Concejo Deliberante y pidiese una licencia como edil hasta diciembre próximo, Fernando Ponce reapareció ayer en escena en un encuentro que el intendente, Julio Garro, mantuvo con su gabinete. Según trascendió, el ex titular del deliberativo local se ocuparía de algunas cuestiones vinculadas a la organización de la campaña electoral de Cambiemos, aunque por el momento no ocuparía ningún cargo específico en el Ejecutivo local. Como viene publicando este diario, Ponce no acudió a la última sesión del Concejo en la que se eligió a Ileana Cid como presidenta del cónclave en su reemplazo y se mantenía al margen de la exposición pública desde diciembre, cuando había sido denunciado por un presunto caso de acoso sexual.