“Me reencontré como futbolista”

El chileno reconoció que en Estudiantes recuperó su nivel y no dudó en destacar a sus compañeros y a Gabriel Milito

Por MARTÍN CABRERA

Gonzalo Jara está viviendo un renacimiento en el fútbol. Se le nota en su semblante y lo dice. Luego de unos años sombríos, llegó a Estudiantes y encontró un lugar. Su lugar. Siempre quiso jugar en el fútbol argentino y lo cumplió de grande, luego de disputar tres mundiales (uno juvenil), ganar dos Copas América y jugar cinco años en el fútbol inglés y alemán.

Tras unos meses de adaptación, ya está con toda su familia (esposa y dos hijos, uno de 17 años) cerca de City Bell. Feliz y con objetivos por delante. Ideal para un mano a mano con este medio.

-¿Por qué viniste al fútbol argentino a los 33 años?

-En la vida del futbolista, a veces, se toman decisiones económicas más que deportivas. En mi caso fue al irme de Inglaterra. Después del Mundial de Brasil quedé libre y me llegó una oferta muy seductora de Alemania. Mi familia y yo queríamos quedarnos, pero me fui.

-¿Te arrepentís?

-Hoy te digo que sí. Si me preguntan por una decisión a cambiar es esa. En Inglaterra había encontrado mi mejor nivel y tenía una seguridad familiar. Bielsa me quiso llevar al Marsella pero me incliné por la oferta del Mainz. En Alemania me costó adaptarme, mis hijos se volvieron y al año regresé yo. Volví a Chile para jugar en la U. Aunque salimos campeones el primer año no fue un buen paso. El Club no estaba como años atrás, tuvimos muchos entrenadores en pocos años y en lo personal me costó, soy muy autocrítico.

-Hiciste el camino inverso...

-Totalmente. De niño quería ser futbolista y me imaginaba jugando en Chile, primero en un equipo pequeño, luego en un grande, entonces venir a la Argentina y más tarde a Europa. Nunca pensé que iba a saltar directamente a Inglaterra. Pero Bielsa marcó un antes y un después en nuestro fútbol. Desde entonces nos miran diferente.

-¿Te costó esos primeros años en Inglaterra?

-Mucho, pero no tanto en lo futbolístico. No sabía hablar inglés y eso me quitó posibilidades de resolver cuestiones dentro del campo. En mi primer año no había latinoamericanos en West Bromwich hasta que luego llegó Claudio Yacob. En Alemania estaba Pablito De Blasis.

-¿Bielsa marcó a todos los jugadores de tu generación?

-Lo tuve a los 22 años y te digo que ojalá lo hubiese conocido antes. Ganaba tres o cuatro años de carrera. Te abre la mente, te soluciona problemas desde lo táctico, los entrenamientos son muy ricos. Y desde lo profesional te ayuda muchísimo. A mi Selección la potenció como nadie. Llevamos lo competitivo a lo grupal. Nos hizo creer en una forma de juego y por eso nos plantamos contra Argentina, Brasil o Uruguay. Y eso que Vidal, Alexis (Sánchez), Claudio Bravo y Medel eran muy chicos todavía cuando estuvo él.

-¿No les costó interpretar esa conducta deportiva?

-No, porque éramos muy jóvenes. Absorbimos su idea muy rápida. Cuando fuimos al Mundial de Sudáfrica teníamos un promedio de 22 años. Muchos habían perdido la semifinal Sub 20 en el Mundial en Canadá.

-Chile llegó al Mundial de Sudáfrica de la mejor manera...

-Sí, pero tuvimos mala suerte. Nos tocó España en la zona y en octavos nos cruzamos con Brasil. Siempre nos tocan ellos (risas). Y siempre nos toca España, como en Brasil (se ríe de nuevo).

-Después de Bielsa llegó Sampaoli. ¿Qué les dejó?

-Primero asumió Borghi. No nos fue bien en ese año y con la eliminatoria en marcha llegó el Profe Sampaoli, con Sebastián (Beccacece). Se encontró con un grupo armado y una idea. Con conceptos más o menos parecidos y formas de juegos diferentes, ya sabíamos lo que queríamos. Por eso tuvimos un buen comienzo de Eliminatoria y ganamos la Copa América.

-¿Te sorprendió su performance en Argentina?

-Me lo han preguntado y la verdad es que llegó en un momento muy complejo. Escucho y leo las críticas a la Selección Argentina y me da pena. Hay que jugar tres finales, eh. Lo que hizo esta generación, al igual que la nuestra, es valorable. Las dos finales que jugamos contra Argentina fueron muy parejas. Tuvimos suerte y estuvimos finos. Se critica muy fuerte a la Selección.

-¿En Chile son tan críticos con Vida y Sánchez como en Argentina con Messi?

-Quizá no tan despiadada como aquí, pero entiendo que aquí se vive el fútbol de una manera diferente a la nuestra.

-¿Tan diferente?

-Sí, desde el hincha y la competitividad en un partido. Sé que todos nos preparamos para jugar, pero la competencia que hay aquí es tremenda. Boca o un equipo muy chico te juegan con la misma intensidad. Dicen que en Argentina no se juega bien, pero salvo el Manchester City, Tottenham y el Barcelona no juega bien ningún equipo.

-¿Cómo viviste ganarle las finales a Argentina?

-No diría a Argentina sino ganar la Copa América. Fueron partidos muy intensos. Mucho para perder no teníamos. En ese sentido la presión la tuvo Argentina. Fuimos al frente en cada partido, con los recaudos lógicos, como en la final.

-¿Te ilusionás con jugar la próxima Copa América?

-Sí, me ilusionaba con volver y volví después de un tiempo. Hay un recambio, como en Argentina, pero tengo mucho para dar. El fútbol argentino está muy presente en Chile y por eso estoy agradecido a Estudiantes.