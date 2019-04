Para los peatones, cruzar la avenida 7 en las esquinas de 50 y 51 es todo un reto

“Los micros son terribles, no tienen en cuenta ni a los peatones, ni a los que circulan en motos o bicicletas. Lo único que quieren es terminar el recorrido a tiempo y van a toda velocidad por las calles sin contemplar a nadie”. - Facundo Reinoso

“ Los peatones no tenemos ningún derecho, si uno se descuida le tiran los autos encima; tengo algunos problemas para desplazarme y me tengo que cuidar mucho. También se sufre con los micros que no paran en el cordón” - Analía Pérez.