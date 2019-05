Chapu Braña: "Me voy con la sensación del deber cumplido"

Tras su despedida del equipo albirojo, el jugador expresó sus sensaciones con gran emoción

Rodrigo Braña terminó su carrera como profesional en la tarde de hoy tras el encuentro que fue goleada 5 a 1 para Estudiantes ante Sarmiento de Resistencia por la Copa Argentina.

El volante central completó 641 partidos a lo largo de su carrera y 335 fueron con la roja y blanca.

"Tengo sensaciones encontradas, felicidad y tristeza. Fue tanto tiempo preparándome para jugar... pero ahora es tiempo de decir adiós", fue lo primero que dijo tras el encuentro.

Y siguió: "Llega un momento en que la edad pesa. Está claro que no soy el mismo que hace unos años. Siempre hay que pensar cuándo es el momento de decir basta. A mí me gusta competir y me di cuenta de que llegó el fin de la competencia. No quería que el fútbol me deje".

Braña explicó además que "es una decisión que la tenía en la cabeza pero siempre es difícil decir basta (...) Di lo mejor, me voy con la sensación del deber cumplido". Y agregó emocionado: "Que el técnico diga que le gustó dirigirme es lo que necesitaba escuchar".

En esa línea, expresó: "Uno lo viene palpitando. Pero la verdad es que no me puedo quejar. Me llevo el abrazo de todos mis compañeros. Hoy me sentí querido".

Y cerró: "Ahora llega un buen descanso. Retomar cosas que uno va dejando. Disfrutar a mis nenes, mi señora, mis hermanos".