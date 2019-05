Scioli en Mar del Plata: “Tengo muy en claro como se sale de esta crisis"

El ex gobernador y precandidato a presidente Daniel Scioli sostuvo anoche que "espera que los marplatenses" le den "una oportunidad, ya que me duele que la ciudad esté entre las primeras con más desocupación", y no definió en qué primaria del peronismo competirá con su precandidatura a presidente en las elecciones primarias PASO.

Scioli estuvo ayer en Mar del Plata para participar del Congreso Educativo de Ajedrez y, en diálogo con la prensa, sostuvo: “Tengo muy en claro como se sale de esta crisis, espero que me den la oportunidad”.

Aunque no definió en que frente participará en las próximas elecciones primarias PASO, Scioli resaltó que “falta casi un mes para la definición de las listas, pero, como peronista, veré en qué lugar puedo hacer mi mayor aporte y someterme a la voluntad popular en las primarias”.

“Vengo conversando con toda la dirigencia política ya que hay mucho movimiento en los distintos espacios políticos, iré analizando”, consideró, al tiempo que manifestó que “todavía tienen que desarrollarse distintos congresos de los diferentes partidos; mientras tanto, mi mejor oficina es la calle”.

“Más que una cuestión de nombres, es quién puede poner finar a la grieta y achicar desigualdades”, puntualizó. El ex gobernador bonaerense señaló también que lamenta el hecho de “Mar del Plata vuelva a estar entre las ciudades con más desocupación, y la industria textil, la pesca y el comercio son los espacios más golpeados”.