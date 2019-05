Jaguares venció a Warathas por 23-15

Los Jaguares mantuvieron hoy la punta de la Conferencia África en el torneo Súper Rugby, al vencer a Warathas de Australia por 23-15 en el Bank West Stadium, en Sídney, por la 15ta. semana de competencia

Los Jaguares lograron hoy la segunda victoria consecutiva en su gira por Oceanía, que le permitió conservar la punta de la Conferencia África en el torneo Súper Rugby, al vencer por 23-15 a Waratahs de Australia en el Bank West Stadium de Sídney por la 15ta. semana de competencia.

La franquicia argentina llegaba de vencer a Hurricanes de Nueva Zelanda (28-20) en Wellington y esta mañana sumó otro éxito a pesar de registrar ocho cambios en su formación titular, lo que no resintió su estructura colectiva.

Por el contrario, el equipo exhibió una solidez defensiva y una contundencia en ataque que confirma su notable crecimiento dentro del campeonato más competitivo del rugby, en el que buscarán el pase a la ronda final por segundo año consecutivo.

La victoria en Sídney se consumó con dos tries de Ramiro Moyano, ambos convertidos por Domingo Miotti, que además sumó un penal, vía por la que su reemplazante, Joaquín Díaz Bonilla, sumó dos veces en la recta final del partido.

Después de su quinto triunfo consecutivo en tierras australianas, Los Jaguares sumaron 36 puntos y permanecen líderes de la Conferencia África con cuatro de ventaja respecto de Bulls de Sudáfrica, que el viernes cayó ante Brumbies de Australia 22-10.

Además, se ubican terceros en la clasificación general detrás de Crusanders (53) y Hurricanes (40), ambos de Nueva Zelanda.

Un sutil pase con el pie del capitán Jerónimo De la Fuente rompió la resistencia defensiva de Waratahs, equipo compuesto por diez jugadores de los Wallabies, el seleccionado nacional, y puso a Moyano de cara al ingoal para marcar el primer try a los 25 minutos de juego.

Los argentinos conservaron esa valiosa ventaja en el primer tiempo y a los ocho minutos del segundo volvieron a sorprender a su rival con otra filtración del wing tucumano.

Waratahs, tercero de la Conferencia Australia y undécimo en la general con 26 unidades, ensayó una reacción en la última media hora y el partido se complicó para Jaguares cuando el árbitro neocelandés Paul Williams amonestó a Pablo Matera por una infracción en el avance del maul australiano, que derivó en try penal.

Diez minutos después, Curtis Rona apoyó en el ingoal argentino y el conjunto local redujo la ventaja a dos puntos(17-15), pero Jaguares volvió a mostrar personalidad para resistir y asegurar la victoria con la patada de Díaz Bonilla.

"El equipo siempre bancó y terminamos jugando en campo de ellos, con un penal a favor. Supimos aguantar el bajón propio de cada partido. Estamos muy contentos por cómo viene la gira, es muy lindo ver a Jaguares así, lo disfrutamos", valoró De la Fuente ante los micrófonos de ESPN.

A su turno, Moyano, el autor de los dos tries para la franquicia argentina, resaltó que Jaguares "muestra el hambre que tiene en cada partido".

"Resalto la tarea general del equipo, más allá de mis tries. El equipo está generando grandes situaciones tanto en ataque como en defensa, pone incómodos a sus rivales. Ellos se pusieron a tiro en el partido pero nosotros supimos salir del pozo, creo que eso es una diferencia en relación a temporadas anteriores", destacó.

"Ahora tenemos que seguir partido a partido, sin pensar en lo que viene más adelante. El trabajo que venimos haciendo es perfecto", concluyó.

Jaguares cerrará su gira por Australia el próximo sábado ante Reds en Brisbane y luego jugará las últimas dos fechas como local Sharks de Sudáfrica y Sunwolves de Japón, el sábado 8 y viernes 14 de junio, respectivamente.

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO

Waratahs: Kurtley Beale; Alex Newsome, Adam Ashley-Cooper, Karmichael Hunt y Cam Clark; Bernard Foley y Nick Phipps; Michael Wells, Michael Hooper y Lachlan Swinton; Rob Simmons y Ned Hanigan; Sekope Kepu, Damien Fitzpatrick y Tom Roberston. Entrenador: Daryl Gibson.

Cambios. Primer tiempo: 2m, Lalakai Foketi por Karmichael Hunt. Segundo tiempo: 10m, Harry Johnson-Holmes por Robertson, Will Miller por Swinton y Curtis Rona por Clark; 21, Jed Holloway por Hanigan y Jake Gordon por Phipps, y 35, Andrew Tuala por Fitzpatrick.

Jaguares: Emiliano Boffelli; Santiago Carreras, Matias Orlando, Jeronimo de la Fuente y Ramiro Moyano; Domingo Miotti y Tomás Cubelli; Javier Ortega Desio, Tomás Lezana y Pablo Matera; Marcos Kremer y Guido Petti; Santiago Medrano, Julian Montoya y Mayco Vivas. Entrenador: Gonzalo Quesada.

Cambios. Segundo tiempo: 20m, Nahuel Tetaz Chaparro por Vivas y Joaquín Díaz Bonilla por Miotti; 23m, Matías Moroni por Carreras y Tomás Lavanini por Kremer; 27m, Lucio Sordoni por Medrano; 32, Felipe Ezcurra por Cubelli, y 34, Juan Manuel Leguizamon por Lezana.

Primer tiempo: 25m, try de Moyano (J), convertido por Miotti; 35, penal de Foley (W), y 39, penal de Miotti (J).

Segundo tiempo: 8m try de Moyano (J), convertido por Miotti; 14, try penal (W); 24, try de Curtis Rona (W); 31 y 40, penales de Díaz Bonilla (J). Amonestado: 14m, Pablo Matera (J)

Árbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda).

Cancha: Bank West Stadium.