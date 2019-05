¿Inspectora y botinera?: un anónimo jugador de Estudiantes, a puro mensajito con Sonia Pellizzari

“Pero no lo quiero mandar al frente”, contó quien estuvo en boca de todos la pasada semana y despertó el interés de un futbolista local

A pesar de estar atravesando un duro momento, tras haber sido despedida como empleada municipal de nuestra ciudad, según ella, debido a la actividad paralela que sostiene, realizando videos en la web de alto voltaje erótico, a Sonia Pellizzari, la inspectora hot, también se le abren algunas puertas gracias a la notoriedad que cobró su caso en los últimos días: la blonda empleada municipal se paseó por varios medios, incluido EL DIA, para contar su versión de los hechos, pero también para hablar de su actividad y sus quince minutos de fama.

Y si bien el título que más resonó de los que dejó en los últimos días es su deseo de ir al “Bailando”, en La Plata rebotó bien fuerte otra declaración bien picante: mientras sus imágenes y videos circulaban clandestinamente por WhatsApp, parece que a un jugador de Estudiantes le picó el bichito y decidió escribirle en busca de una cita...

“Me mandó mensajes un futbolista de Estudiantes. No lo quiero mandar al frente pero está jugando actualmente. Me habló, charlamos un poquito pero solo hasta ahí, no nos vimos”, contó Pellizzari en una entrevista realizada por el portal RatingCero, dejando en el anonimato al interesado futbolista del León, que tras la eliminación del sábado por la noche de la Copa de la Superliga dispondrá de todo el tiempo del mundo para intentar concretar el deseado encuentro. Y el “hasta ahí” de la inspectora, claro, deja espacio para la interpretación y para la esperanza del futbolista.

¿AL BAILE?

Pero, claro, seguramente la catarata de mensajes de famosos con intenciones menos que santas recién comienza: se sabe que los futbolistas son especialistas en el arte de enviar mensajitos simpáticos para charlar, quizás incluso extender una frase de apoyo sobre la situación laboral de la inspectora, y a fuego lento comenzar a cocinar un encuentro.

La potencialidad para futuros escándalos y romances prohibidos es, evidentemente, alta, por lo que, seguramente, Tinelli, siempre con una oreja en cuestiones picantes que pueden elevar el rating, escuchó cuando Sonia cuando la empleada municipal afirmó que “si Tinelli me invita al ‘Bailando’, voy”.

“Bailé toda mi vida. Desde chica estudié distintos tipos de ritmos urbanos como dance hall, reggaetón y árabe, en un profesorado en capital federal porque me encanta bailar”, mostró Pellizzari sus credenciales para ser parte de la pista más caliente del medio.

“Estar en el ‘Bailando’ sería cumplir un sueño pero me gustaría hacer lo que fuera, teatro o danza”, contó, e incluso reveló que “me contactó un mánager y un productor, y me llamaron el viernes de La Flia para que haga promociones de distintos productos en programas, pero son todos llamados y soy bastante desconfiada, hasta que no me siente a charlar…”.