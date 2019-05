Un colorido desfile cerró en Ensenada los festejos

| Publicado en Edición Impresa

Un imponente y colorido desfile cívico militar cerró los festejos por el 218º aniversario de la ciudad de Ensenada. El paso de las instituciones tuvo lugar en la calle La Merced, en pleno centro de esa ciudad.

Ayer comenzaron las actividades protocolares pasadas las 9,30, con el izamiento de pabellones en la plaza Manuel Belgrano. En ese acto se izaron las banderas de Argentina, la provincia de Buenos Aires y la de Ensenada.

Luego se llevó a cabo la el descubrimiento y bendición de placas alusivas al nuevo aniversario de la ciudad ribereña.

En tanto, pasadas las 10 se llevó a cabo la el Tedeum en la iglesia La Merced.

Con una hora de atraso a lo originalmente pautado se inició el desfile de instituciones sociales, deportivas, eclesiásticas, culturales, educativas y fuerzas de seguridad sobre calle La Merced.

El incesante paso de las instituciones educativas generó fuertes aplausos de los vecinos que acompañaron los festejos en el arranque de la semana.

La emoción ganó rápidamente a los presentes cuando comenzaron a desfilar los chicos de las escuelas y clubes de la ciudad, como así también representantes de diferentes instituciones de la Región que son protatonistas de la vida cotidiana de la Ciudad.

El acto estuvo presidido por las autoridades municipales, encabezadas por el intendente Mario Secco, quien realizó un discurso alusivo sobre la actualidad de la Ciudad, un breve repaso histórico y los proyectos que tiene la Ciudad.

MÚSICA AL AIRE LIBRE

Los festejos comenzaron el fin de semana, con un recital que tuvo lugar el sábado pasado.

En el escenario principal de Ortiz de Rosas y Garay estuvieron los músicos locales The Kid Calavera and the Rebel Changos, Oriana, Daniela Formoso, Ezequiel y la Clave, Nico Martinez, Pulsar y Mais Uma.

La noche del sábado cerró con Mario Luis y Los Palmeras, en un evento libre y gratuito para cekl, celebrando un nuevo aniversario de la ciudad madre de ciudades.