Murió "Lucho" Avilés, el pionero de los chimentos en la televisión

El periodista uruguayo Luis César "Lucho" Avilés, asociado al periodismo del espectáculo y cultor de su formato más clásico en la televisión argentina, falleció hoy a los 81 años en el barrio de Palermo.



El histórico conductor del popular ciclo "Indiscreciones", alejado de la televisión desde 2012, había nacido en Montevideo en 1938 y se encontraba radicado en la Argentina desde 1965.



Se lo consideró un pionero del formato de "chimentos" en la televisión argentina aunque, en rigor, comenzó su carrera periodística en el país en el diario Crónica.



Fue el conductor de "Indiscreciones", "El pueblo quiere saber" e "Indomables", entre otros ciclos televisivos. Se alejó de la pantalla en 2012 cuando tras estar al frente de "Convicciones".



En 2007 formó parte del jurado del popular concurso "Cantando por un Sueño 2 "(emitido en Showmatch) junto a Patricia Sosa, Oscar Mediavilla y Valeria Lynch.



Colegas que trabajaron con él informaron que Avilés falleció mientras se encontraba con un amigo en un club de Palermo. Hace tres semanas había sufrido una fractura en dos costillas al caerse en la calle.



Vivió un conocido romance con la actriz Inés Moreno y desde 1984 estaba casado con María del Carmen Festa.



"No lo puedo creer. Fue un maestro. Más allá de chicanas y desencuentros. Me enseñó mucho. Me dio la primera oportunidad en la tele. Un cabrón querible", recordó en twitter el conductor Jorge Rial, que integró varios programas liderados por Avilés.