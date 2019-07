Máxima tensión: renunció el embajador británico que llamó "inepto" a Trump

En cables diplomáticos filtrados calificaba de "muy estúpido" al mandatario estadounidense

Kim Darroch, el embajador de Gran Bretaña en Estados Unidos, finalmente renunció tras la dura polémica desatada con el presidente Donald Trump luego que se filtraran comentarios suyos calificando de "muy estúpido" al mandatario estadounidense y de "inepto" a su gobierno.

La polémica estalló el sábado, a partir de la publicación de cables diplomáticos en los que Darroch cuestionaba con términos muy duros a la administración Trump y aseguraba que el clima en la Casa Blanca era caótico.

Si bien la primera reacción de Trump fue más bien de contención, con el paso de las horas la relación entre Washington y Londres se fue tensando en momentos en que Gran Bretaña afronta un cambio de gobierno ante la inminente salida de la primera ministra Theresa May.

Trump anunció el lunes que ya no tendría contactos con el diplomático británico, pero May reiteró su apoyo a su emisario en Washington. "El embajador excéntrico que el Reino Unido colocó en Estados Unidos no es alguien con quien estemos encantados, un tipo muy estúpido", escribió Trump en una serie de tuits el martes por la mañana.

El mandatario estadounidense dejó claro en sus mensajes que no conocía a Darroch, lo que no le impidió llamarlo "imbécil pretencioso". "Díganle que Estados Unidos tiene la mejor economía y el mejor ejército del mundo, y que ambos se están haciendo más grandes, mejores y más fuertes (...) ¡Gracias, señor presidente!", continuó.

Londres intentó contener los daños de las filtraciones de los cables confidenciales enviados por Darroch en los que describe a Trump como un "inepto" y califica a su gobierno como "disfuncional", buscando restaurar "la relación especial" entre los dos aliados y parece que la salida de Darroch es el primer paso en ese sentido.