Rechazan excarcelar a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa

Es en la causa por el no pago del impuesto a los combustibles líquidos en la petrolera Oil Combustibles

La Cámara Federal de Casación Penal denegó hoy la excarcelación a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa en la causa por el desvío del impuesto a los carburantes líquidos de la petrolera "Oil Combustibles", donde se los juzga por presunta "administración fraudulenta".



La decisión fue de la Sala I del máximo tribunal penal del país, con los votos en mayoría de los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña y la disidencia de Ana María Figueroa, según el fallo.



Los dueños del grupo Indalo seguirán de esta manera presos durante el juicio al que son sometidos junto al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, a quien se acusa de concederles de forma irregular planes de pago para saldar una deuda original de 8.000 millones de pesos que acumularon por no derivar al fisco el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) entre 2013 y 2015.



El dinero de ese impuesto -que se recauda con la carga de combustible y debe remitirse de manera directa a la AFIP- según la acusación habría sido usado para capitalizar a otras empresas del grupo Indalo.



El juicio se inició el 13 de junio pasado ante el Tribunal Oral Federal 3, que rechazó conceder las excarcelaciones, una decisión ratificada ahora por Casación.



"No han variado las circunstancias que oportunamente motivaron el dictado de la prisión preventiva" de los empresarios, consideraron los jueces Petrone y Barroetaveña.



Además, sostuvieron que el tiempo de detención que llevan "no luce desproporcionado teniendo en cuenta la entidad de los hechos investigados y el inicio del debate oral en la fecha señalada anteriormente".



También entendieron que López y De Sousa no lograron demostrar la "arbitrariedad del razonamiento del tribunal" sobre "la actividad desplegada" que "permite inferir que éstos habrían intentado impedir la conservación de su patrimonio, desoyendo de ese modo las disposiciones jurisdiccionales que habían sido ordenadas en su resguardo".



Tanto López como De Sousa registran "diversas causas en trámite que a la fecha han sido elevadas a juicio o se han dictado a su respecto sendos procesamientos", agregó el fallo.



En el caso puntal de De Sousa, Casación ordenó al Tribunal Oral Federal 3 que resuelva sobre un planteo de "morigeración de la prisión preventiva" hecho por su defensa.



"Advertimos que asiste razón al impugnante en cuanto sostiene que el rechazo resuelto en este punto por el Tribunal de la anterior instancia carece de la fundamentación suficiente como para considerarlo un acto judicial válido", sostuvieron los camaristas.



Por ello, ordenaron dictar una nueva resolución en ese aspecto "sin que la presente decisión implique emitir opinión sobre la procedencia de la solicitud formulada", concluyeron.