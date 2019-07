Por el colapso de los pozos ciegos, piden a gritos la llegada de las cloacas en Gorina

Costear los desagotes les demanda unos $2 mil. Se quejan porque el camión atmosférico comunal nunca aparece. Riesgo sanitario

| Publicado en Edición Impresa

Después de las intensas lluvias que se registraron desde hace un mes a esta parte, para los vecinos de Gorina es esencial solucionar el problema de los pozos ciegos porque cada vez se les llenan con mayor frecuencia y, cuando no los asiste el Municipio, costear los desagotes les demanda unos 2 mil pesos. “Está bien que hagan bicisendas y que pinten puentes, pero las cloacas son parte de una obra que hace a la higiene y la sanidad del barrio, tiene que ver hasta con una cuestión de salud”, dijo una de las vecinas que espera que se haga cuanto antes esa obra.

Desde hace un mes casi todo Gorina está con los pozos ciegos colapsados y quienes solicitaron el camión atmosférico municipal denunciaron que ese servicio “casi siempre brilla por su ausencia y cuando se brinda, solo sacan 2 metros cúbicos a la semana, entonces el problema se repite a los pocos días”. Para muchos vecinos llamar a una empresa atmosférica es prácticamente imposible porque tienen que disponer de unos dos mil pesos, algo que no está al alcance de las familias mas humildes.

Además hay terrenos en los que viven varias familias y si los pozos están en el fondo, no es suficiente la extensión de la manguera del camión municipal y como no llega, no puede ofrecer el servicio.

Una de las consecuencias de ese problema es que en muchas zanjas, como la que está en 139 y 488, se observa un líquido verdusco y maloliente que se presume proviene de los sanitarios domiciliarios, de las descargas de los lavarropas y de las piletas de la cocina.

Maricarmen, una vecina del lugar, opinó que como las napas están altas los pozos ciegos suben mas aceleradamente y su capacidad se colma en menos tiempo de lo habitual. “En varias oportunidades hicimos el reclamo en Servicios Comunales, pero pasa un mes y medio y no viene el camión; con suerte cuando lo conseguimos sacan 2 metros cúbicos porque tienen que visitar varias viviendas y en definitiva no soluciona nada a nadie”, agregó la vecina.

El problema también fue denunciado en el barrio Colinas del Sol. “Se ven casas hermosas, con todos los servicios, menos ese que es tan importante”, agregó un vecino que solicitó el servicio de la Municipalidad en mayo pasado y aún no fue nadie a vaciarle el pozo ciego.

Alfredo Del Bron hace 30 años que vive en Gorina, cuando muchas de las casas que lo rodean eran parte de las quintas, y aseguró que las cloacas es de las cosas que mas se espera en la zona.

“Hace 20 años que nos prometieron que las iban a hacer y las seguimos esperando; en nuestro caso las vaciamos cada tres años y podemos ahorrar para pagar una empresa privada, pero el problema de los vecinos es muy grande”, sostuvo el vecino.

El planteo es que los barrios crecieron sin que se prevean las necesidades de sus habitantes. En el caso de Gorina se cuenta con electricidad, agua corriente, gas natural, pero se espera con mucha ansiedad que se tienda la red de las cloacas.

QUÉ DICE EL MUNICIPIO

Según voceros comunales, “la Municipalidad de La Plata avanza con constantes operativos en todas las delegaciones de la ciudad, los cuales se realizan diariamente a través de los cuatro camiones atmosféricos con GPS y especialmente equipados para la tarea que dispone la comuna”.

“Durante el 2018 se realizaron un total de 4988 operativos; en tanto que en el primer semestre del presente año ya se llevaron adelante más de tres mil en toda la región, de los cuales 171 se desarrollaron en la localidad de Gorina”, dijeron. Durante los mismos se realiza el desagote séptico, lo que implica alrededor de tres mil litros por pozo. Tras ello, se realiza la posterior descarga en la planta depuradora que posee ABSA en Berisso.

Aquellos vecinos que necesiten el servicio gratuito que brinda la comuna, se pueden comunicar a la línea 147; también al 429-1000 int. 133; o a la dirección de correo electrónico centroscomunaleslaplata@gmail.com.