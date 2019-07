Murió el joven embestido por un auto en Villa Montoro y buscan al conductor

Joaquín Do Santos estaba internado en coma en el hospital San Martín, por las heridas que sufrió el jueves al ser atropellado en 96, 1 y 2 cuando caminaba por la calle con amigos. El coche involucrado sería un Peugeot

Familiares y amigos de Joaquín Do Santos, el joven de 27 años que sobre el final de la noche del jueves fue embestido en 96 entre 1 y 2 por un auto que escapó sin ayudarlo eran conscientes de que las heridas que sufrió lo habían dejado al filo de la muerte, pero esperaban un milagro que, lamentablemente, no llegó.

Ayer a la mañana Joaquín falleció en el hospital San Martín, donde ingresó en gravísimo estado después del accidente y permaneció internado en coma farmacológico, con múltiples fracturas en todo el cuerpo y lesiones irreversibles en la columna y el cráneo, informaron a este diario distintas fuentes.

Mientras tanto, los policías del Destacamento Aeropuerto siguen buscando testigos y cámaras de seguridad que hayan registrado el paso del vehículo involucrado en el embiste, ya que, hasta anoche, el conductor no había podido ser identificado.

Hay una cámara de seguridad privada del barrio que capturó, entre las 23.30 y las 23.31 del 18 de julio, la circulación de tres autos similares, de color gris. El primero sería una Chevrolet Meriva; el segundo, un Peugeot (hay dudas en torno al modelo) y el último un Chevrolet Ágile. Todos presumen que el responsable sería el segundo.

Los allegados a la víctima tienen bronca y tristeza, mientras que en el barrio donde ocurrió la tragedia prevalece la indignación, a partir de la certeza de que el conductor que atropelló a Joaquín y siguió de largo sin ayudarlo -ni siquiera habría aminorado la marcha- “iba a mucha velocidad”.

Do Santos vivía con familiares en cercanías de donde fue fatalmente golpeado y se ganaba la vida haciendo changas en el paseo de compras de 96 y 117, hacia donde se dirigía cuando lo atropellaron. También solía quedarse a cargo algunas horas del sector de estacionamiento de motos y bicicletas que está frente a esa feria de ropa, contaron allegados a este diario.

ALGUNAS CERTEZAS

Horas después de confirmarse la muerte de Joaquín, este diario fue a la cuadra del accidente y, con diversos testimonios de gente del barrio, pudo trazar un panorama con algunas certezas que fueron surgiendo en relación al episodio.

Alejandro (44) es el dueño de un almacén de esa cuadra. Según dijo, con las imágenes de una cámara instalada en 1 y 96 “pudimos ver el paso del coche que atropelló a Joaquín, que parece ser un Peugeot 306 o 308, de color gris claro y de modelo nuevo”.

También reveló que “a Joaquín lo embistieron de frente, cuando caminaba por la calle junto con el pizzero de la cuadra, otro amigo y una chica conocida” de todos ellos, a quien “acompañaban a su casa”.

Aseguró saber que en esos terribles instantes, “al ver que se les venía el coche encima” uno de los amigos de Joaquín “empujó a la chica a una zanja, para salvarle la vida, mientras el otro muchacho se corrió a tiempo”.

Otras precisiones que se conocen en el barrio y, que reprodujo Alejandro, son que el Peugeot circulaba “a alta velocidad” y que atropelló a Joaquín después de abrirse “para pasar en velocidad a un Chevrolet que venía adelante y que estaba frenando su marcha”.

El comerciante indicó que si la cámara de seguridad no pudo tomar el preciso momento en que Joaquín fue embestido (y arrastrado casi media cuadra) es porque “filma hasta poco menos de 50 metros y el accidente ocurrió en 96 casi 2”, detalló.

luces quemadas

Por otra parte, Alejandro recordó que conoció a Joaquín en la última semana, como cliente de su almacén.

“Vino algunos días para comprar prepizzas y queso mantecoso que le encargaba el dueño de la pizzería de enfrente”, explicó, aportando que su vecino “le tenía mucho aprecio y por eso le permitía que durmiera en el local, más allá de que la madre de Joaquín vive a pocas cuadras de acá”.

En tanto, una vecina de la cuadra que fue escenario de esta tragedia puso el acento en la condición de las luminarias: “Hay alumbrado público”, dijo “pero el mayor problema es que algunas lámparas están quemadas”.

Sin disimular su fastidio, la mujer remarcó que “todavía seguimos esperando a que las cambien, porque la oscuridad que hay no sólo es perjudicial para la visibilidad de los conductores de autos y motos, sino también por la inseguridad”.

Precisamente, los investigadores consultados por este diario dijeron que quienes acompañaban a la víctima no llegaron a ver bien el vehículo que la embistió, en parte porque “venía de frente y con las luces altas, y alrededor estaba muy oscuro”.

“ESTAMOS DESTROZADOS”

En tanto, familiares de la víctima expusieron ayer su dolor por el penoso desenlace del accidente.

“Estamos destrozados, Joaquín no merecía lo que le pasó”, lamentó uno de ellos, admitiendo que “su estado de salud era crítico, no respondía a los medicamentos. Le subieron la dosis, pero no se pudo revertir el cuadro”.

Exigió que se localice y detenga “al culpable de su muerte” y dejó el número de teléfono 221 400-9553 para todos aquellos que puedan aportar información.

