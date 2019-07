"El cambio va a llegar para todos", dice María Luján Rey

"Es una elección difícil, reñida, pero creo que se están haciendo cosas que nunca antes se hicieron, peleas que nunca se dieron, particularmente en la provincia de Buenos Aires, donde vemos la lucha contra las mafias y obras que evitan inundaciones", dijo

La precandidata a diputada en la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, María Lujan Rey, admitió hoy que la elección presidencial será "difícil y reñida", pero destacó que "se están haciendo cosas que nunca antes se hicieron y peleas que nunca se dieron", y afirmó que "el cambio va a llegar para todos".

"Es una elección difícil, reñida, pero creo que se están haciendo cosas que nunca antes se hicieron, peleas que nunca se dieron, particularmente en la provincia de Buenos Aires, donde vemos la lucha contra las mafias y obras que evitan inundaciones", dijo la madre de Lucas Menghini, una de las víctimas de la Tragedia de Once, en diálogo con CNN radio.

"Creo sinceramente que hay que apostar a que todo este esfuerzo que se ha hecho sirva, llegue a su fin ¿Para qué nos esforzamos estos tres años? Porque va a llegar el cambio para todos, van a llegar las obras para todos. Hay que entender que después de 20 años, esto no se soluciona en tres", agregó la postulante.

Rey contó que la llamaron desde distintos espacios políticos, menos del kirchnerismo, pero aclaró que "no quería hacer política hasta no cerrar el juicio de Once", y señaló que "cuando condenaron a Julio De Vido" sintió que "ahí si podía dedicarme a la política".

En ese marco, señaló que los padres de la tragedia de Once si bien "vienen de lugares diferentes "apoyan" su decisión de ser candidata.

La postulante reconoció que "aún faltan cosas por hacer, y a muchos bonaerenses aún no les llegó el cambio", y remarcó que no la "asusta" el desafío de presentarse en una elección "difícil".

"En el 2012 también empecé una muy difícil; nos decían que no íbamos a tener resultados, y aquí estamos", dijo sobre el juicio de la Tragedia de Once.

Por último, consideró que si bien corresponde desde lo legal, "desde lo ético y lo moral" rechaza la precandidatura de De Vido, condenado por su responsabilidad en la tragedia.

"El repudio tiene que darse desde los ciudadanos, que no tienen que permitir que esa boleta llegue a las urnas", afirmó.