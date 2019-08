Música, cine, literarias, exposiciones y más

Cine, música, teatro, exposiciones y mucho más para disfrutar en toda la Región

| Publicado en Edición Impresa

SÁBADO 24

MÚSICA

Clásico

Ensamble Bellisomi.- Mañana a las 20.30 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, David Bellisomi, María Villar, Eugenia Casado, Maricel Turkovichinterpretarán Música popular de Estados Unidos, con temas como “Forgotten dreams”, “Let it snow”, “White Christmas”, “Somewhere over the rainbow”, “The man i love”, entre otros.

Coros

19º Encuentro de Coros “Ciudad de La Plata”.- Mañana a las 20 en el Salón Dorado de la Municipalidad, 12 entre 51 y 53, con Huellas Corales, Coro de Egresadas del Coral Femenino de San Justo, Coro Vox Spei de Castelar y Coro Estable de Tandil. Gratis.

Cantarconvo.- Mañana a las 21 en Azulunala, 69 Nº 864, entre 12 y 13, encuentro coral con la participación de Coro Nonthue de La Plata y Coro Matices de Azul.

29º Encuentro Coral Platense.- Mañana a las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, con Coro de Niños de la Municipalidad, Estudio Vocal del Conservatorio de Música Gilardo Gilardi, Coro Seminis, Coral Voces del Agua del SOSBA, Agrupación Coral Purajhey Yoa del Centro de Residentes Correntinos del Gran La Plata, y Coral Popular del IOMA.

Coro Juvenil de la UNLP.- Mañana a las 19.30 en la Iglesia Metodista, diagonal 74 entre 3 y 4, con dirección de Pablo Cánaves. Gratis.

Jazz/swing

Bluenite Jazz Quartet.- Mañana a las 21 en Metro Café, 4 entre 51 y 53, con Clara Maidana (voz), Juan Olivero (piano), Hernán Melillo (batería), Juan Pablo Morales (bajo).

Jazz at the movies.- Mañana a las 21 en Jasz, 9 y 53.

Otros ritmos

Paula Basalo.- Mañana a las 21 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8, presentará “De donde vengo”, con Martina y Yamil como invitados.

Voxpop: pequeños y medianos éxitos.- Mañana a las 21 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.

Alejo y Belén.- Mañana a las 22 en 30 y 166, Berisso. Bailable.

Maratón Casiopea.- Mañana a las 21.30 en Calle Uno, 1 entre 36 y 37, junto a Nacho y los bosques de ceniza.

Ricardo Parisi.- Mañana a las 21.30 en 16 y 65, melódicos y bailables.

Mario Beltrán.- Mañana a las 22 en San Martín Nº 604, Ensenada.

El Seba.- Mañana a las 23 en La Quinta de Aldo, 659 y 16, a toda cumbia.

Elvis Vive.- Mañana a las 21.30 en Ciudad Vieja, 17 y 71, en la voz de John McInerny.

Universo paralelo.- Mañana a las 24 en Ciudad Vieja, 17 y 71, tributo a Red Hot.

Tango

Luna y Fango.- Mañana a las 21.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, con Paola Siervo, Sandra Valdovinos, Matías Bornelli, la voz de Gabriela Maceira y la producción de Carmen Miranda.

El Biandazo.- Mañana a las 22 en Radegast, diagonal 74 y 58. Gratis.

Tangos y melodías entre amigos.- Mañana a las 21 en La Linterna, 1 y 60, con Néstor Britez, y Las guitarras platenses, y Ángel Jesús y Fabián Zamora como cantantes invitados. Micrófono abierto.

CINE

Baldío.- Mañana a las 21.30 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Inés de Oliveira Cézar.

La afinadora de árboles.- Mañana a las 17.30 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Natalia Smirnoff.

Casablanca.- Mañana a las 18 en el Museo Almafuerte, 66 entre 5 y 6, con dirección de Michael Curtiz. Gratis.

El pueblo de los malditos.- Mañana a las 19 en el EcoSelect, 19 y 51, de Wolf Rilla.

Lady Snowblood.- Mañana a las 21 en el EcoSelect, 19 y 51, de Toshiya Fujita.

Embutes.- Mañana a las 19.30 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Adriana Sosa y Mercedes Santa Cruz. Gratis.

La Disyuntiva.- Mañana a las 20.30 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Antonio Zucherino. Gratis.

Plumíferos.- Mañana a las 21 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Ale Pa y Juan Rodríguez Lage. Gratis.

LITERARIAS

¡Qué jugadora!.- Mañana a las 16 en la sede de Estudiantes, 53 Nº 620, se presentará el libro de Ayelén Pujol, con la presencia de la autora, acompañada por Mónica Santino, Betty García, Bettina Stagnares, Gabriela Ramírez y Viviana Vila. Gratis.

CURSOS

Formación del actor.- Mañana a las 13 y 15.30 en Teatro Rambla, 2 casi 48, libre y abierto para adultos con o ningún recorrido teatral. Coordina: José de las Heras.

Tango, clase y práctica.- Mañana a las 17 en 7 Nº 1432, entre 61 y 62.

Taller abierto de dibujo con modelo en vivo.- Mañana a las 16 en el Museo Pettoruti, 51 entre 5 y 6, a cargo de Pablo Ramborger, en el marco de su muestra “Retratos del Renacimiento por Gente que dice no saber dibujar”. Gratis.

EVENTOS

Sábados en la Estación.- Mañana desde las 14 en 17 y 71 con circo, títeres, presentaciones de libros, música, teatro, narración, juegos y más actividades. Gratis.

DOMINGO 25

MÚSICA

Clásico

La Orquesta Estable y sus Solistas.- El domingo a las 18.30 en la Sala Piazzolla del Argentino, 51 entre 9 y 10, con dirección de Ezequiel Silberstein. Obras de Mozart, Brahms y Beethoven.

La exuberancia del contrapunto.- El domingo a las 18.30 en el Salón de la Danza del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, con obras de Alessandro y Domenico Scarlatti. Dirige: Sergio Casanovas. Gratis.

Coros

Coros de Niños en Estación Provincial.- El domingo a las 17 en 17 y 71 con la participación del Coro de Niños del Colegio Misericordia, dirigido por Camila Beltramone. Gratis.

Jazz/Swing

La Plata Jazz Band.- El domingo a las 11.30 en la Sala China Zorrilla del Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47. Gratis.

Otros ritmos

Ricardo Parisi.- El domingo a las 21.30 en 15 entre 44 y 45, melódico y bailable.

Silvia Augot y Horacio y la música.- El domingo a las 13 en Ituzaingo Nº 652, Brandsen. Melódico y tropical.

Silvia Gómez y Bernardo Bogliano.- El domingo a las 21 en Jasz, 9 y 53.

Juan Páez.- El domingo a las 21 en 1 y 60, con Lisandro Pejkovich en violín y Pablo Giménez en guitarra.

Muestra de alumnos de Sonia Godoy.- El domingo a las 21.30 en Ciudad Vieja, 17 y 71.

CINE

Ascensor para el cadalso.- El domingo a las 18.30 en la sala del parque del Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, de Louis Malle.

Escuela, bomba, dolor y lucha en Moreno.- El domingo a las 17 en el EcoSelect, 19 y 51, de Juan Mascaró.

Baldío.- El domingo a las 21.30 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Inés de Oliveira Cézar.

La afinadora de árboles.- El domingo a las 17.30 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Natalia Smirnoff.

Un amor.- El domingo a las 19 en el EcoSelect, 19 y 51. Gratis.

Planet Terror.- El domingo a las 21 en el EcoSelect, 19 y 51, de Robert Rodriguez.

CURSOS

Teatro para mayores de 50.- El domingo a las 14 y 15.30 en Teatro Rambla, 2 casi 48. Coordina: José de las Heras.

Master Class de dirección coral.- EL domingo a las 17 en Sala 420, 42 entre 6 y 7, a cargo de Hernán Sánchez Arteaga.

EVENTOS

Domingos en Meridiano.- El domingo desde las 13 en 17 y 71, con visitas guiadas, shows en vivo, feria, patio gastronómico, juegoteca, circo, clases y más. No se suspende por lluvia.