La pesadilla de encarar la vida diaria sin una gota de agua durante dos semanas

Tienen que comprar bidones, irse a bañar a la casa de amigos o familiares y no pueden ni lavar los platos. La falla está en la usina Bosque, donde se trabaja desde hace 15 días. Ayer, además, hubo arreglos en plaza Sarmiento

María González, 69 entre 17 y 18 “ Hace quince días que no puedo lavar la ropa en mi casa porque el lavarropas no se carga. Para el consumo y la coina compró agua envasada y después trato de juntar todas las noches desde el hilito que sale”.

Lilián García, 71 entre 7 y 8 “ Ya no sabemos ni qué comer para tratar de no ensuciar la cocina, porque sin agua es imposible ponerse a lavar los platos y las ollas. Los primeros días que empezó a bajar la presión comíamos sandwichs, pero no podemos estar alimentándonos así. Pero tampoco podemos estar haciendo pastas con salsa, en una casa en que el agua caliente directamente no sale de la canilla de la cocina. Nunca vivimos una situación así”.

El drama por la escasez o falta total de agua parece una película sin fin. Esa historia la viven, desde hace más de quince días, numerosos vecinos de las inmediaciones del Parque Saavedra y en algunas zonas del sur platense, quienes dicen, a esta altura, estar “hartos” de no contar con ese servicio esencial por el que, aseguran, pagan todos los meses rigurosamente. Encima, el cuadro se agravó ayer con una serie de maniobras que Absa realizó sobre unas cañerías de plaza Sarmiento (19 y 66) y que resintieron todavía más el de por sí débil caudal que llega a los domicilios en ese sector platense.

Según señalaron en respuesta a la consulta de este diario voceros de la distribuidora, al cierre de esta edición las cuadrillas trabajaban en el reemplazo de válvulas exclusas de la red que pasa por plaza Sarmiento, intervención con la cual, se resaltó, “se optimiza el caudal y la distribución de agua potable en la zona”. Igual, de acuerdo a lo que se anticipó, si bien el plan era terminar ayer mismo con las maniobras, si se consideraba necesario hoy realizarían “nuevos ajustes”.

Hay usuarios de Absa que no saben ya cómo expresar la bronca mezclada con desazón que les provoca los problemas con el agua, que sale de sus canillas con el clásico “hilito” cuando sale (durante la noche), porque la mayor parte del día no llega a los domicilios. Hace muchos días que se repiten sin cesar las mismas direcciones de donde provienen las quejas: 71 entre 7 y 8, 3 entre 70 y 71, 18 entre 68 y 69, 69 entre 17 y 18, 8 entre 80 y 85, 15 y 69, 64 y 10, y 19 entre 68 y 69. En todos esos casos, por la falta del suministro, la gente hace malabarismos para enfrentar la vida doméstica.

Un poco más de $1.100 abona por mes el matrimonio de Lilián García y Miguel Ventura. Según la cuenta rigurosa que lleva la vecina, “hace 17 días” que con su marido se alternan para bañarse. “Un día me toca a mí y al otro a él. Y mi hija que vive en el piso de arriba, directamente nunca puede ducharse en su casa: va a lo de una amiga”, contó la mujer indignada por la falta del suministro y por las respuestas que ante sus reclamos recibe de la prestataria. “Cuando vi que llevábamos tanto tiempo sin agua le pregunté a Absa por Whatsapp si me iban a descontar de la factura los días sin servicio. Me respondieron que la empresa no hace descuentos en las boletas y que si quería hacer un descargo tenía que ir personalmente a esas oficinas”, añadió la mujer, a esta altura muy preocupada porque, aseguró, “nunca nos pasó esto; a veces en verano tenemos baja presión, pero esto de no tener ni una gota, jamás”, concluyó.

La usina Bosque, de mal en peor

“¿Cuánto hace que tiene problemas y trabajan en arreglarlos en la usina Bosques? Todos los días, con una grabación, nos dicen algo nuevo sobre los desperfectos en ese lugar. Ahora ya la grabación la sacaron y directamente no contestan”, planteó, en estado de furia un usuario de la zona de 15 y 69, quien también llevaba ayer no menos de dos semanas con inconvenientes para la llegada del agua a su hogar y no vislumbraba un cambio. “La presión sigue bajísima. Así es imposible tener agua”, remarcó.

En un sector de la Ciudad situado más hacia el centro platense, concretamente en diagonal 73 y 61 (plaza Rocha) un vecino puso el grito en el cielo porque ayer contabilizaba “21 días sin agua”. El usuario contó que en respuesta de sus reclamos a Absa la empresa le adjudicó averías en la estación de bombeo del Bosque. “Al principio decían que en 72 horas estaría reparada pero ya no dan plazos ni soluciones. Hice siete reclamos (con el número 2.793.345/7) y la Autoridad del Agua no atiende los teléfonos”, detalló el hombre que, afirmó que para “continuar con la vida habitual tenemos que gastar un dineral en bidones, y estar o molestando a amigos y familiares”.

Hugo Heredia, otro usuario de la prestataria castigado por los prolongados días que el agua llega a cuentagotas a su domicilio de 3 entre 70 y 71, coincidió en su queja con otros vecinos en el sentido de que “persiste el problema de falta de presión y hoy -por ayer- Absa retiró una grabación que informaba la zona afectada y no responden los operadores. No tenemos idea alguna sobre cual es la razón de la demora en resolverlo”, dijo.

Otro testimonio desesperado fue el de una vecina de 64 y 10 que padece la sequía en su hogar desde el 18 de julio. “Las primeras dos semanas eran dos o tres días de baja presión, luego uno o dos días en los que por algunos ratos salía solo un hilo; y después, ya ni una gota de agua hasta la fecha”, comentó.

Nuevos ajustes

Ahora, desde Absa se explicó que en la usina Bosques se realizaban ayer las tareas de montaje del cuarto equipo, que cuenta con un motor de 450 caballos de fuerza y que aportaría un caudal de 1.650 metros cúbicos por hora a la red abastecida por dicha instalación.

“Mañana -por hoy- la bomba quedará operativa y el servicio se normalizará paulatinamente”, adelantaron en Absa a la vez que se recomendó a los usuarios que “en caso de registrar turbiedad, dejar correr el agua hasta tanto recupere su aspecto habitual”.