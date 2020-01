Desde la oposición reclaman información sobre las negociaciones

Referentes de la oposición en la Provincia salieron a pedir que el gobierno de Axel Kicillof brinde informes a la Legislatura sobre la marcha de las negociaciones entabladas con los acreedores externos para conseguir prorrogar un vencimiento por 250 millones de dólares.

La postura fue planteada por los jefes de los bloques de diputados y senadores provinciales de Juntos por el Cambio, Maxi Abad y Roberto Costa, respectivamente, en una nota que presentaron en los últimos días a los titulares de las dos cámaras, el presidente de la Cámara baja Federico Otermín y la vicegobernadora Verónica Magario.

Ayer, en declaraciones a la prensa, el radical Maxi Abad explicó que el pedido es para que el Poder Ejecutivo “informe la hoja de ruta” de la negociación de la deuda que lleva adelante con los tenedores del bono BP21.

El legislador marplatense manifestó que junto a Costa, solicitaron que el Ejecutivo además dé cuenta sobre “los criterios a adoptar” con los acreedores.

“Nuestra solicitud de reunión entre los presidentes de los bloques de Diputados y Senadores con miembros del Ejecutivo tiene que ver la importancia de compartir información y aportar entre todas las fuerzas políticas distintas miradas respecto de la actualidad y perspectivas futuras de los compromisos de deuda de la provincia”, detalló Abad.

Contó que el Gobierno respondió que “se tratará en el marco de la Emergencia, en la bicameral convocada para febrero”.

“Es de absoluta responsabilidad: al ser un tema que trasciende a un solo gobierno, es fundamental conocer de primera mano y a fondo la información sobre el futuro inmediato de la deuda en la provincia”, insistió Abad.

Por otro lado, consideró que los vencimientos “no son imposibles de afrontar, ni son una sorpresa para quienes conocen los números de la provincia” y juzgó que se trata de “un compromiso que hay que honrar” y para el cual “la provincia cuenta con herramientas”. “Es preciso establecer un esquema financiero que contemple los compromisos asumidos, que no son imposibles de pagar, con tiempo y el plan adecuado”, reiteró.

La voz de Abad se suma a las declaraciones de Costa sobre la deuda, que generaron un cruce y una respuesta por parte de referentes políticos cercanos al gobernador Kicillof.

El jefe del bloque de senadores de Juntos por el Cambio dijo que el gobernador Axel Kicillof “sí tiene los recursos” para hacer frente al vencimiento de deuda que se busca postergar. Y que si decide no pagar será “por una estrategia de negociación, no porque no tenga los recursos para hacerlo”.

Tras esas declaraciones, la ministra de gobierno, Teresa García, les respondió vía Twitter “que se llamen a silencio”.

“Dejaron a la gente sin vacunas, dejaron a IOMA fundido, dejaron las escuelas en riesgo de explosiones de gas. Dejaron las arcas de la Provincia sin un peso. Sería bueno que se llamen a silencio”, posteó.