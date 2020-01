Algunos rastros y una fuga a campo traviesa en la búsqueda de Exequiel, en Romero

La búsqueda comenzó en una amplia zona delimitada por la Unidad 34 y el Arroyo Del Gato, ante la atenta mirada de los vecinos de La Emilia, que no sabían a qué se debía el despliegue de tantos efectivos de diversas fuerzas. La cantera de 527 y 175 se convirtió en un hormiguero de uniformados, pero no se detectó ningún rastro de Exequiel Omar Horacio Sanso, el adolescente de 17 años que tendría mucho que decir sobre el triple crimen de Melchor Romero.

“Hasta que haya luz, vamos a seguir”, le dijo por la tarde una oficial de la Policía Científica a EL DIA. Finalmente, el operativo se extendió hasta las 20.30 con una sola novedad: la huida de un sujeto que dejó una gorra con visera en el camino. Esa prenda está ahora en poder de la Policía para ser periciada.

Del hombre que escapó, por el momento no se conoce su paradero ni el motivo de su fuga. Tampoco fue revelado el motivo por el cual se eligió esa área y no otra para llevar a cabo la búsqueda. Marcelo Martini, el fiscal (UFI Nº 3) que instruye en la causa, refirió que “quiero encontrarlo y que me explique por qué no estaba en el lugar donde vivía”.

UN RASTRILLAJE DE VARIAS ETAPAS

El procedimiento, según le confirmaron fuentes oficiales a este diario, comenzó bajo el sofocante sol de las 15.30 y constó en principio de dos locaciones. Una fue la mencionada cantera, la otra una vivienda de 165 y 523.

Más de un centenar de agentes de la Policía Montada y la Motorizada, de infantería, buzos, bomberos, de la DDI, de la comisaría decimocuarta y de la Departamental La Plata, rastrillaron la cantera durante una hora. En ese lugar, cercano a la casa de Melina, una hermana de Exequiel con quien el chico cenó el 31 “no sucedió nada de relevancia”, explicó un vocero.

Mientras tanto, 14 policías repartidos en cuatro camionetas, dos motos y un patrullero, hicieron lo propio en el inmueble emplazado en 165 y 523, a metros de donde asesinaron a Alma Manino (5), a Graciela Holsbak (54) y a Rubén Félix Bravo (54).

En cada sector explorado se formaban corrillos de frentistas curiosos y hasta conductores de vehículos que detenían su marcha, alzando el cuello sobre la ventanilla para ver de qué se trataba el descomunal despliegue. “¿Saben a quién están buscando?”, le preguntaban a quien tuviera cara de “baqueano”.

La respuesta siempre era la misma: “No sé”. Los únicos que se enteraron de qué iba el operativo fueron algunos moradores del área que eran entrevistados por parejas de efectivos policiales en procura de algún dato o pista que permitiera dar con Sanso.

El rastrillaje fue avanzando hacia el Este, en dirección a la avenida 32, y la primera novedad ocurrió entre las 16.30 y las 17 horas en una zona de quintas e invernáculos situada en 38 entre 175 y 177.

Fue entonces cuando un desconocido se irguió entre los pastizales y se largó a correr a toda velocidad. Estaba oculto en un sector de campos sin sembrar y solo lo vieron cuando se movió. Los oficiales que se encontraban más cerca (a unos 300 metros) salieron detrás de él, pero no consiguieron darle alcance. Sacando el máximo provecho del terreno, logró volver a esconderse en alguna parte.

Una Gorra y llamados al 911

Después de esa breve pero intensa secuencia el procedimiento continuó sin descanso. Y, si bien al sujeto no pudieron atraparlo, en su alocado escape dejó caer una gorra en uno de los invernáculos, que podría servir como prueba para determinar su identidad.

La pesquisa culminó cuando decidieron que ya no era posible realizar un trabajo exhaustivo. Pasadas las 20.30, la labor se dio por finalizada. No obstante, entre las 19.30 y el horario de conclusión “las Fuerzas presentes se mantuvieron en alerta”, indicó un portavoz.

Es que en más de una oportunidad se recibieron llamados al 911 de vecinos que, ahora alertados por las autoridades del motivo del rastrillaje, aseguraban haber visto “a un joven con el torso desnudo” atravesando a paso firme el monte y las plantaciones del área.

Desde el comienzo de la investigación, el fiscal Martini reiteró en distintas oportunidades que Sanso no está imputado, aunque remarcó que “la situación lo está tornando sospechoso”. En esa línea, señaló que “yo considero que es una pieza clave en el hecho que se está investigando, su testimonio podría ser muy útil”.

Y, por otro lado, destacó que el menor “no tiene dinero, debe estar por ahí dando vueltas”, al tiempo que aseveró: “La familia tampoco habla mucho”.

EL SÁBADO, CASA POR CASA

El sábado se buscó “casa por casa” en un vasto sector de Melchor Romero. Varios vecinos dijeron verlo con las manos vendadas y un bidón de combustible. Ayer, Martini pidió al Hospital de Romero que informe si allí lo atendieron.

“Hay versiones de todo tipo, pero hay que cotejar todo y lo importante es que aparezca. Por qué no se presenta, no lo sé”, afirmó el funcionario judicial.

Sanso vivía con su madre Graciela Holsbak y su padrastro en la casa de 523 entre 164 y 165, pero no estaba en la vivienda cuando se descubrió el triple crimen.

Según determinaron los forenses, Holsbak presentaba al menos 13 cortes en su cuerpo y una herida mortal en la zona del abdomen. Bravo recibió una decena de lesiones y un corte a la altura del corazón que le provocó la muerte, mientras que Alma, la nieta de la mujer, fue hallada descuartizada dentro de una bolsa.

El operativo abarcó la zona del triple crimen y donde el adolescente cenó la noche del 31

Vecinos llamaron al 911 para alertar sobre un joven “corriendo, con el torso desnudo”