No paran los asaltos en Gonnet y esta vez fueron 40 minutos de violencia

Una ventana apenas abierta en una habitación. Eso bastó para que una banda de delincuentes se metiera en la casa de una familia situada en 26 entre 491 y 493, aún cuando estaban adentro dos integrantes de la familia. En adelante, se desató un vendaval de amenazas y golpes que duró 40 minutos en los que los ladrones tomaron selectivamente pero con voracidad varios equipos electrónicos y dinero.

De la llegada a la casa y de la huida no se habían identificado rastros ayer en la investigación del caso que le dio un nuevo sacudón violento a una zona castigada, como es Gonnet, con entraderas y asaltos en los últimos días.

En el “corazón” de la localidad, al norte de la Ciudad, todavía se sentía la preocupación por un asalto nocturno de características similares en una casa situada en 496 entre 28 y 29. Eso ocurrió en el inicio de la semana, cuando dos chicas estudiaban en la planta alta de la casa y aparecieron dos ladrones por la ventana.

A unas veinte cuadras de allí, tras un asalto durante el mediodía del miércoles en una casa de 6 y 501, la Policía arrestó a sos empleados de la delegación Municipal como sospechosos de “marcar” a los ladrones puntos de ataque.

Junto a uno de sus hijos, adolescente de 16 años, el arquitecto Jorge Puglisi volvió a estar en un lugar de terror que ya conocía.

En febrero de 2016 tras disfrutar de una cena con amigos en un bar de City Bell fue interceptado por ladrones en la puerta de su casa. Los motochorros se llevaron la Honda Tornado en la que se movía aquella noche de jueves y ante el abismo de muerte imploró por su vida. Al acercarse, uno de los ladrones directamente le dio un tiro en una pierna. “No me mates que tengo hijos”, le contó a este diario aquella vez.

El viernes, a eso de las seis y media de la tarde, otra vez un paseo, otra vez un robo y otra vez la muerte ahí nomás.

“Me pedía joyas y le expliqué que no tenemos. `Entonces, te voy a tener que matar´, me dijo. Después, agarró mi teléfono y me pidió la clave para desbloquearlo, pero en medio de esa situación no podía recordarla y me dijo: `ya vas por la segunda. Te voy a matar´”, relató Puglisi ayer sobre una de los momentos que le tocó vivir el viernes por la tarde.

“Seguimos asustados, como todo el mundo”, indicó el arquitecto. A un día del segundo asalto todavía estaba bajo la conmoción provocada por la violencia y un escenario que repite los delitos a su alrededor. Ante el cuadro, no descartó dejar su casa y su país: “Siempre me atrajo esa opción pero ahora veo una degradación muy grande y la inseguridad no es ajena a todo eso. Entonces, uno evalúa alternativas”, dijo. Entre esas, está ir hacia las raíces, con el pasaporte italiano, contó.

El infierno volvió a desatarse tras un paseo en familia, con su esposa y los dos hijos del matrimonio. Al llegar, madre e hija decidieron que el punto final de la tarde era todavía momento para que la chica siguiera practicando con el auto para ir a sacar el carnet de conducir.

Así, el varón se fue a su cuarto y el padre decidió disfrutar de los últimos rayos de sol en el patio. “Los gritos de mi hijo me hicieron ir para la cocina y ahí lo vi con dos ladrones. Seguí como para el comedor y ahí había dos más”, recordó.

A ese punto habían llegado luego del ingreso a través de la ventana de la pieza del adolescente. “Estaba jugando con la `Play´y se asomaron dos por la ventana”, indicó Puglisi. El chico salió corriendo y pidiendo ayuda al padre, pero ya era tarde.

La banda tomó control de la casa e inmovilizó al chico con precintos en las piernas y brazos. A Puglisi le ataron las manos. Todo, con tanta fuerza que ayer seguían los dolores de las ataduras. Para el arquitecto, también de los golpes. “Uno de ellos, de atrás y sin poder verlo, me dio una trompada en la sien que me dejó mareado”.

El amedrentamiento se basó también en palabras con acento “colombiano” y en la exhibición de armas. “Tenían armas de fuego, pero mostraban facas”, recordó la víctima.

“Mi hijo estaba ahí y yo trataba de responder a lo que exigían. Agarraron computadoras, teléfonos y algo de plata que había en la casa”, detalló Puglisi.

El terror no terminó ahí. “Después, me llevaron a la planta alta y empezaron a golpearme. Uno de ellos me puso una faca que era como un destornillador largo en el cuello”, añadió el arquitecto.

Finalmente, con el botín resuelto, los ladrones decidieron reunirse en la planta baja. Al arquitecto lo condujeron de vuelta allí y le colocaron un precinto en las piernas. “Nos pusieron en los sillones y se fueron”, dijo sobre el tramo final del martirio que duró “alrededor de 40 minutos”, según calculó.

Los ladrones mostraban interés especial por los elementos electrónicos y también mostraron conocimientos de informática aplicada a la seguridad: “en la casa tenemos cámaras, pero calculo que borraron la grabación de video del tiempo que estuvieron acá”, apuntó Puglisi.

