Polémica por el nuevo unicornio tech argentino: “Es una estafa piramidal, deberían ir en cana”

TransparentBusiness, la plataforma de administración de teletrabajo de Argentina, ayer anunció que alcanzó un supuesto valor de mercado de 1.000 millones dólares, luego de rondas privadas de inversores individuales, y quedó catalogada como un nuevo unicornio. Pero en las últimas horas el recocido emprendedor Santiago Siri aseguró que se trata de una estafa.

"Es una estafa piramidal, le están robando plata a la gente. Deberían ir en cana", indicó quien actualmente está al frente de Democracy Earth Foundation en diálogo con el portal de Infobae.

“El sitio está mal hecho, parece algo de phishing, para levantar datos de la gente para que invierta. Suena muy desprolijo todo. Por eso tuité. Luego me llegó información y está clarísimo que es una estafa piramidal. Prometen retornos muy altos y obtienen la valuación vendiendo algunas de las mil millones de acciones que sacaron. Puede ser un unicornio según su visión, pero es una estafa”, amplió.

“Todo esto molesta porque los que nos dedicamos a emprender sabemos que es muy difícil conseguir dinero. Conseguir una valuación de USD 10 millones muy complicado, ¡imaginate llegar a USD 1.000 millones!”, añadió.

Por otro lado, explicó: “Aseguran que sus inversores son ejecutivos de grandes empresas y es raro. Si en EEUU hacés una solicitud pública para invertir en una compañía, está todo súper regulado porque podés ir preso. Están prometiendo retornos de 22.000 por ciento y eso es ilegal, nadie levanta capital así. Conozco varios unicornios y las reuniones son privadas y muy complejas: vi rondas de todo tipo, de unicornios de verdad, que están en la vida de la gente. Y no es tan fácil. La verdad, no sé si habrá producto. Hay mucho en redes y no mucho más. Parece una estafa clásica”.

“Los emprendedores transpiran mucho para conseguir fondos, atender a los clientes. Me da bronca que aparezca gente diciendo que son unicornios de la noche a la mañana. Yo fui con mi esposa a levantar capital de venture capital en San Francisco, de inversores privados, que los tiene, y es verdad que hay machismo, como en todo el mundo. Pero esto es un peligro porque muchos pueden creer que esto es cierto, y es todo mentira. Una engaña pichanga. ¿Dónde está el equipo de desarrollo, la plataforma, los clientes?”, se pregunta Siri, quien asegura que no conoce a Moschini en persona", finalizó, asegurando además que no conoce en persona a Silvina Moschini, fundadora de TransparentBusiness.