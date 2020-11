El descargo de Cristian U por la fiesta clandestina: "No te voy a chamuyar, necesito laburar"

Cristian U hizo su descargo sobre la fiesta clandestina que fue desactivada en Virrey del Pino y en la que que el ex Gran Hermano pasaba música para unas 300 personas. "La realidad muchachos es como se ve en el video, no te voy a chamuyar. O sea, había una fiesta, fui contratado, fui a tocar, entre comillas y paréntesis, necesito laburar, como necesitan todos, ésa es la realidad", se escuchó decir al el mediático en un audio que le envió a Tomás Dente, panelista del programa "Nosotros a la mañana", que se emite por Canal Trece.

Luego siguió diciendo que "mi laburo terminó cuando arrancó la pandemia, igual que el de todos ustedes. Y ustedes saben, de los años que me conocen, soy organizador de eventos, organizador de boliches, soy DJ, y es de lo que laburo. Me reinventé en algunas cosas para ir zafando pero necesito laburar, ya el reinvente no me sirve de mucho más".

Asimismo aseguró: "Entonces, digo, de cierta forma y de una forma paulatina se fueron abriendo todos los comercios, cosa que me pone súper contento, pero lo nuestro no, somos el último orejón del tarro. Necesito laburar, ¿qué querés que haga?".

"Entonces, me contratan para tocar de un lugar, que sé que no está bien, pero tengo que laburar. Entonces, qué hago, pongo mis pautas. Yo Covid ya tuve tres meses atrás, me curé, todo bárbaro, todo genial. O sea, no contagio ni me contagian", aclaró Cristian U, y terminó justificando su actitud diciendo que "de todas formas, se tiene que respetar, estamos de acuerdo, pero necesito laburar. Cuando tengo que pagar el alquiler de casa, cuando tengo que pagar la luz tengo que pagar, si no pago me rajan".