Entre el miedo y la impunidad, la “banda de Pucho” tiene en jaque a un sector de Villa Elvira

El jueves pasado, una situación que venía repitiéndose noche a noche finalmente explotó en forma violenta. Un grupo de vecinos de una parte de Villa Elvira, cansados de ser atacados en forma constante, tomaron cartas en el asunto y lincharon a dos jóvenes que habían robado a una mujer mayor y roto las ventanillas de varios autos estacionados.

“Son los mismos de siempre, por ejemplo la semana pasada andaban a las cuatro de la mañana manoteando las puertas de los autos para poder abrirlas”, apuntó un comerciante.

La captura ocurrió en la zona de 121 y 70, pero según relataron frentistas consultados por este diario, “la cosa viene de mucho antes y esto que pasó fue una consecuencia”.

Entremezclado con los hechos narrados está el miedo, factor indispensable de estas historias y que en este caso particular hace que los damnificados no denuncien los episodios a la Policía. Un testigo del ajusticiamiento fue contundente: “Se los llevan (las autoridades) y los largan enseguida porque la gente no hace la denuncia. Tenemos terror porque viven todos cerca”.

Algunos se animaron a ponerle nombre a los acusados de la ola delictiva. En el barrio se los conoce como “la banda de Pucho” y sus edades varían, aunque proliferan los adolescentes. Los cabecillas son “familiares entre sí” y, conforme denuncian las víctimas, viven en el sector de 121 y 72.

“LES VAMOS A ROBAR A TODOS”

El jueves por la noche, entre las 21.30 y las 22.30, la tranquila cuadra de 71 entre 120 y 121 se transformó en un escenario donde abundaron el caos y los gritos. La secuencia comenzó con el asalto a una jubilada en 70 y 121. “Eran dos pibes, que después de atacar a la señora hicieron estallar los vidrios de los vehículos” estacionados en las inmediaciones, contó un vecino.

Los delincuentes actuaron con la libertad acostumbrada, pero esta vez no llegarían muy lejos. Tres sujetos saltaron de las sombras y se abalanzaron sobre ellos. Los golpearon hasta tirarlos al suelo y los retuvieron en el piso por varios minutos, hasta la llegada de un patrullero.

Otra versión del hecho indicaba que en realidad los ladrones habían entrado en la casa de una pareja de jubilados y luego caminaron por la cuadra buscando un nuevo objetivo. En esas circunstancias fueron observados por “cuatro o cinco personas que los corrieron”. Los malvivientes tropezaron en medio de la fuga y en instantes tuvieron a sus perseguidores encima. Apenas asomaron las sirenas, los captores se esfumaron de la escena.

Los efectivos pidieron testigos, pero nadie se ofreció. A decir verdad, pocos sabían en ese momento lo que había sucedido. Mientras los agentes procuraban conseguir algún testimonio, el trance sumó nuevos problemas. Es que, siempre conforme a lo manifestado por testigos, “llegaron unas mujeres a defenderlos, que a los gritos nos amenazaron a los presentes”.

Uno de los aprehendidos sangraba por la boca y le dedicó una mirada torva a quienes se habían acercado. Los oficiales, sin saber que hacer y sin demasiada información de lo que pasaba, no tuvieron otra opción que dejarlos ir.

Por su parte, antes de partir los ladrones aseguraron que volverían. “Les vamos a robar a todos”, afirmaron.

“No queda otra que estar alerta, porque van a volver”, contó resignada una mujer que los conoce bien. Y agregó: “Pasan tocando los picaportes de las casas para ver si encuentran alguna abierta o hacen lo mismo pero con los autos, camionetas, o lo que sea que tengan a mano”.