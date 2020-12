La mayoría de los traumatólogos de La Plata se desvinculó de IOMA

La mayoría de los traumatólogos de La Plata resolvieron desvincularse del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA). Tal decisión, según informaron, la adoptaron por dos razones: disconformidad con el convenio que firmaron la obra social con la Agremiación Médica Platense (AMP) y la “falta de actualización de los honorarios del sector”. Desde IOMA informaron que “los afiliados (son cerca de 300.000) tienen las prestaciones garantizadas”.

Antonio Rosato, presidente de la Asociación Platense de Ortopedia y Traumatología (APOT) contó a este diario que a partir de ayer 190 traumatólogos de La Plata (de un total de 220) decidieron desempadronarse de IOMA ante la falta de incorporación del nuevo Nomenclador Único Nacional (NUN) en el nuevo convenio firmado entre IOMA y la AMP. El NUN, que fue elaborado por la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, está actualizado”.

El profesional remarcó que “ésta no es una medida de fuerza. Es la decisión de un amplio grupo de especialistas de no continuar trabajando con reglas desactualizadas y valores paupérrimos. Ante esta situación, varias instituciones sanatoriales nucleadas en Fecliba y Acliba unilateralmente han suspendido todo tipo de prácticas médicas y quirúrgicas de aquellos traumatólogos desempadronados esgrimiendo como excusa que la obra social IOMA no pagaría a dichas instituciones los gastos de internación aun si el paciente decidiera abonar en forma particular”.

Rosato asegura que “sobran ejemplos en la provincia de Buenos Aires donde los traumatólogos han interrumpido su relación con el IOMA y sin embargo continúan prescribiendo y desarrollando prácticas. Tandil y la región Oeste son dos casos”. En estos distritos, según se pudo saber, muchos pacientes fueron traslados a La Plata, Luján u otros distritos con cobertura de IOMA.

“ABIERTOS AL DIÁLOGO”

Los profesionales remarcaron que están “abiertos al diálogo para restablecer la relación laboral con IOMA bajo el amparo de la APOT y la tutela de la Asociación Argentina de la especialidad, con la implementación del NUN como guía actualizada de todas nuestras prestaciones”.

Rosato dijo que “el actual esquema de prestaciones lleva a que prácticas que son comunes se transformen en trámites de excepción, engorrosos, y a veces judicializados. Además, las prácticas, consultas y las intervenciones quirúrgicas se cobran cuatro meses después de realizadas, con valores desactualizados”.

QUE DICEN EN IOMA

En IOMA informaron que “están garantizadas las prestaciones. Cuando una afiliada o afiliado al IOMA va a una clínica recibe atención. Y si alguien tiene un inconveniente con la atención nos lo debe informar”.

“Hemos recibido la notificación de la AMP que quedan 40 traumatólogos en el padrón. Estos profesionales que salieron del padrón no pueden volver por el término de 90 días. Si deciden volver, IOMA tiene el derecho de admisión, es decir puede aceptar o rechazar esa solicitud de reincorporación”, agregaron.

En la obra social aseguran que “no se ha cortado la prestación en ningún lugar. IOMA está garantizando el servicio de traumatología con los médicos que se quedaron agremiados”.

A su vez se indicó que “por el momento no nos llegó ninguna solicitud de reunión y ningún pedido de realizar un convenio directo con la Asociación de Traumatología”.

LAS CLÍNICAS

Desde la Federación de Clínicas de la provincia de Buenos Aires (Fecliba), su presidente, Néstor Porras, dijo que “se trata de cumplir con las normas. No se prohíbe nada. Lo concreto es que no está permitido que el afiliado tenga una cobertura parcial. Por ejemplo, no pagar la internación pero si abonar la intervención quirúrgica o la práctica. Al menos hasta que IOMA nos indique formalmente otra cosa esto no se puede hacer, por la situación legal y administrativa vigente”.

Y agregó: “La decisión de los traumatólogos nos perjudica porque deja a los sanatorios sin una prestación. En este contexto crítico esperamos que pronto puedan llegar a un acuerdo ambas partes”.

Por su parte, Daniel Reija, titular de Acliba, dijo que “si los traumatólogos no trabajan más por IOMA, no pueden hacer recetas, ni prácticas, ni intervenciones por esa obra social. IOMA nos informó a las clínicas que no aceptará un pedido de internación o práctica realizada por un profesional que no sea prestador de la obra social”.