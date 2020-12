Le robaron la silla de ruedas de su hija de 13 años y pide ayuda

“Acá andamos, tristes”, le contó Cecilia a EL DIA, horas después de que desconocidos le sustrajeran la silla de ruedas de su hija. La nena, de 13 años, padece una parálisis cerebral y la utiliza para movilizarse en la calle, “sobre todo cuando la llevo en el micro”, explicó su madre.

El hurto tuvo lugar en Villa Progreso, Berisso, ayer por la mañana, mientras Cecilia cumplía con su labor de cooperativista. “Fue como a las 9 de la mañana, en 127 y 58. Yo estaba trabajando y había llevado la silla para usarla como ‘changuito’, porque después tenía que ir a buscar tres bolsones de mercadería a la escuela y son muy pesados”, explicó.

Según indicó, “tenía la silla conmigo todo el tiempo y en la última calle miré y no estaba más, no sé ni en qué momento se la llevaron”.

Desesperada por la pérdida, Cecilia refirió que “fui a la casa de varios vecinos, dos me dijeron que no habían visto nada y el resto ni me abrió la puerta”.

Madre de tres hijos (los otros son varones de 10 y 14 años), Cecilia manifestó que “no tenemos la posibilidad de comprar una” por eso apeló a la solidaridad de la gente para recuperarla o al menos conseguir un reemplazo provisorio.

En esa línea, pidió que cualquier noticia sea comunicada al 221-5416600.