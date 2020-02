VIDEO.- Delincuentes "todo terreno" en La Plata: rompen cortinas metálicas y hasta saltan por los techos

Los delincuentes parecen estar cada vez más animados para robar. Pareciera que poco importan la presencia de cámaras de vigilancia y no les tiembla el pulso si tienen que romper elementos de seguridad o saltar techos y paredes.

Una de estas situaciones se vivió en las últimas horas en 120 entre 527 y 528, en Tolosa, donde dos sujetos rompieron la abertura de una cortina metálica e ingresaron a un galpón para huir con una escalera de metal y algunas herramientas. La secuencia duró unos pocos segundos y quedó filmada.

En otro punto de La Plata, precisamente en 42 entre 17 y 18 del barrio La Loma, otro malviviente quedó filmado mientras huía con una bicicleta robada de una vivienda. Para escapar cargó el rodado al hombro, subió hasta el techo los techos y saltó por la pared para dar con la vereda. Huyó caminando.

En tanto, en una obra en construcción de la localidad de Villa Elvira se registró una combinación de los hechos antes mencionado, ya que trepando paredes se llevaron una escalera de aluminio, reglas de albañil, una llave de la red de agua y una manguera de jardín. En una maniobra para no dejar rastros, los delincuentes rompieron las cámaras de seguridad. Y no conformes, en un gesto de maldad, destrozaron un trompo mezclador que, al parecer, no encontraron la forma de cargarlo como parte del botín.