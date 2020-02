Malestar de farmacéuticos platenses por la deuda del PAMI con el sector

Desde el Colegio de Farmacéuticos filial La Plata expresaron su “hondo malestar” ante la “deuda millonaria que mantiene el PAMI con el sector”.

Según informaron desde la entidad colegiada, el último viernes los farmacéuticos platenses manifestaron su malestar y descontento ante una propuesta de pago presentada por el PAMI que busca cancelar una deuda millonaria en cuotas. Aseguraron que la oferta es “inviable” y que puede hacer peligrar la situación financiera de todo el sector, repercutiendo directamente en la atención de los afiliados.

Según señalaron desde esa entidad, la deuda que la obra social de los jubilados mantiene con los farmacéuticos es de los saldos de septiembre, octubre y noviembre. “Y la propuesta para la cancelación es el pago del 50% de la deuda en tres cuotas y del otro 50% en 9 cuotas a partir de abril. Es decir que, un año después de haber dispensado los medicamentos estarían cobrándolos sin ningún interés, ni ajuste por inflación”, consideraron.

“NO ES UNA OPCIÓN”

“Aceptar el pago en 12 cuotas no es una opción. Es un rotundo fracaso en la negociación” aseguraron los Farmacéuticos luego de la reunión mantenida en la Filial.

“Las farmacias no podemos más. Ya no podemos dar lo que no tenemos. Y los afiliados de PAMI caminan, preguntan, toman micros o remises buscando resolver de qué manera acceden a su medicamento”, continuaron desde la Filial local.

Los Farmacéuticos platenses también se mostraron críticos de las autoridades provinciales (CFPBA) y nacionales (COFA) que los representan y que fueron quienes negociaron con el PAMI, en lo que consideraron “en detrimento de lo que sucede en cada uno de los mostradores”, según dijeron en un comunicado.

Por otro lado, los farmacéuticos platenses agregaron que esta situación se encuentra atravesada por otro incumplimiento de pago por parte del IOMA. “La obra social bonaerense debe el saldo de septiembre y octubre, mientras que en los próximos días vence el anticipo de noviembre”, recordaron.

“Las deudas de las dos obras sociales más importantes del país mantienen en vilo a los Farmacéuticos platenses que se encuentran en una situación crítica que en unos días más los llevará a tener un corte de crédito en las droguerías y en consecuencia perder toda posibilidad de atención a los pacientes”, advirtieron.