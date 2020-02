“Hicimos como 300 reclamos y Absa no aparece”, dicen en 1 y 81

Ya no saben qué hacer para que la empresa Absa, distribuidora del servicio de agua potable, repare una filtración en la vía pública que genera un derroche sin fin en 1 entre 80 bis y 81. “Hace más de un año; hicimos como 300 reclamos a Absa y no aparece nadie a repararlo. No podemos entrar ni el auto a la cochera” por las incomodidades que genera, describieron los frentistas.